Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, απόψε, στο φινάλε της σεζόν:

Συνέντευξη: Ο διεθνής ρέφερι Τάσος Παπαπέτρου μιλάει ζωντανά και αποκλειστικά για την ελληνική διαιτησία.

Ανάλυση: Τι αφήνει πίσω του το πρωτάθλημα. Σχολιάζουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Θέμα: Το σκάνδαλο των απλήρωτων ποδοσφαιριστών. Παρεμβαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΠ, Χρήστος Μπούρμπος.

Δείτε το trailer:

Ρεπορτάζ: Το ελληνικό ποδόσφαιρο κερδίζει πόντους στην Ευρώπη. Αναλύει ο δημοσιογράφος Μάνος Σταραμόπουλος.

Αποκάλυψη: Συμπεράσματα-σοκ από το πόρισμα Βουρλιώτη για το παράνομο στοίχημα. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

#DikiSkai

Πηγή: skai.gr

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