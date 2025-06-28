Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν ακυρώνεται η προσφορά του Βορίδη - Ύψιστο καθήκον να αναζητηθεί και το τελευταίο ευρώ

«Όταν ήρθε η δικογραφία στη Βουλή, λίγες ώρες μετά είχα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και συνέστησα λίγη υπομονή για να διαβάσουμε τη δικογραφία και να δούμε τι λέει μέσα και σε πολιτικό και σε ποινικό επίπεδο. Βγήκαν κάποιοι τίτλοι ως είθισται, ότι προσπάθησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, να αγοράσει χρόνο, να αποφύγει την απάντηση...Μία ημέρα μετά, μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού, ελήφθησαν κάποιες πρώτες - σε πολιτικό επίπεδο - αποφάσεις, οι οποίες νομίζω ότι στέλνουν ένα μήνυμα», δήλωσε στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με τις χθεσινές παραιτήσεις λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σημείωσε ότι η παραίτηση του Μάκη Βορίδη είναι μια διαφορετική περίπτωση.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Αυτοί οι διάλογοι που διαβάσαμε, που κάποιοι εξ αυτών είναι βαθύτατα πολιτικά προβληματικοί, μας θυμίζουν κατά καιρούς πράγματα που μας έχουν περιγράψει όσοι ήμασταν νεότεροι από τα προηγούμενα χρόνια, τα έχουμε ακούσει σε διηγήσεις, κάποιοι μπορεί να το έχουν ζήσει και πολλοί έκαναν ότι δεν τους έβλεπαν όλα αυτά τα χρόνια, και κόμματα και κυβερνήσεις..και δεν εξαιρώ κανένα κόμμα, δεν πάω να κάνω κανένα συμψηφισμό. Το 2025, και με την αποχή που υπάρχει στις εκλογές, και με το γύρισμα της πλάτης που υπάρχει των νέων, ο πρωθυπουργός πρώτος και συνολικά η κυβέρνηση, όλοι έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά δεν μπορεί να είναι ανεκτά. Δεν είναι συμβατή μια τέτοια συμπεριφορά με την υπουργική, την υφυπουργική ιδιότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας οδηγός. Η αξιολόγηση των ατομικών συμπεριφορών, για όλους μας όσοι έχουμε επιλέξει να εκπροσωπούμε τους πολίτες στο οτιδήποτε».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι στην περίπτωση του κ. Βορίδη, «είναι μία παραίτηση για λόγους που ο ίδιος εξηγεί. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που είναι ελεγχόμενος, καθώς η αντιπολίτευση έχει προαναγγείλει την κατάθεση προανακριτικής, χωρίς να αποδέχεται τις κατηγορίες..υπέβαλλε μία παραίτηση».

Ως προς την ποινική διάσταση, δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε τα στοιχεία - γιατί είναι άλλο πράγμα η αξιολόγηση ατομικών πολιτικά συμπεριφορών, και είναι άλλο πράγμα το στείλεις έναν άνθρωπο, έστω και στο δικαστικό συμβούλιο, που εκεί πρέπει, αφού διαβάσεις τη δικογραφία, να δεις ότι υπάρχουν στοιχεία που να δένουν έστω και σε επίπεδο ενδείξεων μια ποινική ευθύνη. Και όταν έρθει η ώρα της Βουλής, της κατάθεσης των προτάσεων, θα τοποθετηθούμε, χωρίς πολιτικούς όρους αλλά με μόνο τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Για να αποφασίσεις για έναν πρώην υπουργό να ακολουθηθεί ένα μοντέλο Α ή Β, πρέπει η δικαιοσύνη να σου φέρνει ποινικά στοιχεία».

«Αυτό το οποίο έγινε είναι η πολιτική αξιολόγηση συμπεριφορών, διαλόγων, με βάση την ανάγνωση της δικογραφίας, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι οι διάλογοι σε αυτές τις τρεις χιλιάδες σελίδες είναι προβληματικοί. Θεωρήθηκε ότι όσοι συμμετείχαν σε διαλόγους που ξεφεύγουν του ορίου της ενημέρωσης και έχουν ένα αξίωμα στην κυβέρνηση, δεν συνάδει το αξίωμά τους με αυτή την προγενέστερη συμπεριφορά, δεν σημαίνει ότι γίνεται ποινική αξιολόγηση», πρόσθεσε ο Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι τελειώσαμε ως προς τις παραιτήσεις.

Ακόμη, σημείωσε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «αναδείχθηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, και μάλιστα με τη χρήση σύγχρονων μέσων, όπως είναι οι επισυνδέσεις».

«Η ιστορία των παράνομων επιδοτήσεων έχει πληγώσει τη χώρα μας για δεκαετίες, και την έχει πληγώσει και οικονομικά, τους πολίτες. Τα πρόστιμα είναι δισεκατομμύρια, αν τα συσσωρεύσει κανείς..το κύκλωμα αυτό εξαρθρώθηκε με παρέμβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και τη συνδρομή των ελληνικών αρχών επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι το πρώτο κύκλωμα που δρα στο δημόσιο για πολλά χρόνια πίσω και εξαρθρώνεται επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης; Όχι. Σας θυμίζω διάφορες περιπτώσεις όπως οι παράνομες συνταγογραφήσεις, μεγάλο κύκλωμα σε τελωνείο, σε πολεοδομίες, σε εφορίες, σε φυλακές, σε δημοτική αστυνομία, μια σειρά από επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου των καυσίμων...», σημείωσε.

Όσον αφορά το πρόστιμο για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι θεωρεί ύψιστο καθήκον της πολιτείας «να αναζητηθεί και το τελευταίο ευρώ με κάθε νόμιμο μέσο, από αυτούς οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι το πήραν ενώ δεν έπρεπε να το πάρουν. Με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπει ο νόμος, με κατασχέσεις, με αναζητήσεις, πρέπει να εξαντλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα λεφτά να γυρίσουν πίσω, και με το παραπάνω που προβλέπει ο νόμος. Η ελληνική πολιτεία, επειδή μιλάμε για έναν διοικητικό καταλογισμό, το πρόστιμο αυτό δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη ποινική συμπεριφορά που ερευνάται, έχει να κάνει με διοικητικό καταλογισμό και είναι ένα ακόμα (πρόστιμο), η ελληνική πολιτεία μπορεί να προσφύγει για το ύψος του. Άρα να δούμε ποιο θα είναι τελικά το ύψος του και ο χρόνος καταλογισμού».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ο κ. Βορίδης θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε όλα τα αξιώματα με πάρα πολλή μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και ειδικά όσο συνεργαστήκαμε στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε με τις νομικές του γνώσεις και την επάρκεια προσπαθούσε να δώσει λύσεις σε ζητήματα, πολιτικά κρίθηκε ότι από τη στιγμή που είναι υπό έλεγχο σε μία υπόθεση - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ποινική ευθύνη, αυτό θα το δούμε όταν έρθει η στιγμή - δεν θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση..δεν ακυρώνεται η προσφορά των ανθρώπων σε καμία περίπτωση και δεν υπάρχει ανθρωποφαγία».

Όσον αφορά για το πότε θα γίνει η ανακοίνωση για τα νέα πρόσωπα, είπε ότι αναμένονται ανακοινώσεις μέχρι τις αρχές της εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.