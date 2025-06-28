Φάμελλος κατά Πλεύρη: «Στέλεχος του ΛΑΟΣ που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες»

Προκλητικό να μπαίνει υπουργός μετανάστευσης της Ελλάδας ακόμα ένα στέλεχος του ΛΑΟΣ και μάλιστα αυτό που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος για τον Θάνο Πλεύρη.

«Το ίδιο προκλητικό είναι να παραμένει στη θέση του ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, της διαπλοκής και της διαφθοράς.Η Ελλάδα πρέπει να γλυτώσει συνολικά και από τον κ. Μητσοτάκη και τα ακροδεξιά εξαπτέρυγά του. Και μια προοδευτική κυβέρνηση να φέρει την κάθαρση και την ανόρθωση της χώρας» προσθέτει σε ανάρτησή του στο X.

