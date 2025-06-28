Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φάμελλος κατά Πλεύρη: «Στέλεχος του ΛΑΟΣ που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα»

«Η Ελλάδα πρέπει να γλυτώσει συνολικά και από τον κ. Μητσοτάκη και τα ακροδεξιά εξαπτέρυγά του» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλoς

Φάμελλος κατά Πλεύρη: «Στέλεχος του ΛΑΟΣ που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες»

Προκλητικό να μπαίνει υπουργός μετανάστευσης της Ελλάδας ακόμα ένα στέλεχος του ΛΑΟΣ και μάλιστα αυτό που ζητούσε νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος για τον Θάνο Πλεύρη. 

«Το ίδιο προκλητικό είναι να παραμένει στη θέση του ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, της διαπλοκής και της διαφθοράς.Η Ελλάδα πρέπει να γλυτώσει συνολικά και από τον κ. Μητσοτάκη και τα ακροδεξιά εξαπτέρυγά του. Και μια προοδευτική κυβέρνηση να φέρει την κάθαρση και την ανόρθωση της χώρας» προσθέτει σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σωκράτης Φάμελλος Θάνος Πλεύρης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark