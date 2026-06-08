Σέρρες: Τρεις συλλήψεις για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

Τρία άτομα, ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα ανήλικο αγόρι, συνελήφθησαν στις Σέρρες για προσπάθεια εξαπάτησης ενός άνδρα με την περιβόητη πλέον «μέθοδο του λογιστή».

Στον άνδρα τηλεφώνησε αρχικά γυναίκα συνεργός τους, προσποιούμενη τη λογίστρια και ισχυρίστηκε ότι θα μεσολαβούσε δήθεν για την αποπληρωμή χρέους στην εφορία. Στη συνέχεια τού τηλεφώνησε άνδρας συνεργός τους, προσποιούμενος τον εφοριακό και προσπάθησε να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησαν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 23.500 ευρώ, 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία θα παραλάμβαναν οι δράστες, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν χθες, ύστερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι στις 3 Ιουνίου τα ίδια άτομα με την ίδια μέθοδο, κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη γυναίκα σε άλλη περιοχή των Σερρών, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 32.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών των συλληφθέντων όσο και για την διαπίστωση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: skai.gr

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