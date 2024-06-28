Πηγές Δήμου Αθηναίων για απευθείας ανάθεση: Ακολουθούμε τις νόμιμες διαδικασίες που υιοθετούνται σε όλους τους Δήμους της χώρας

Για δημοσιεύματα τα οποία «εκπορεύονται από κύκλους που έχουν μάθει να κινούνται στο σκοτάδι» μιλούν πηγές του Δήμου Αθηναίων αναφορικά με την απευθείας ανάθεση στην πρώην υπουργό Κατερίνα Μπατζελή προκειμένου να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αναπτυξιακή του εταιρεία του Δήμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η νέα Δημοτική Αρχή της Αθήνας επιλέγει τους συνεργάτες της με μοναδικό κριτήριο την αξιοσύνη τους. Επέλεξε και θα συνεχίσει να επιλέγει στελέχη με γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία, και όχι με βάση σε ποιο κόμμα ανήκουν και τι ψηφίζουν. Οι νόμιμες διαδικασίες που ακολουθούμε είναι αυτές που υιοθετούνται σε όλους τους Δήμους της χώρας για συνεργάτες και συμβούλους της διοίκησης.

Γι’ αυτό άλλωστε μεταξύ των συνεργατών του Δήμου, είναι άξια στελέχη που εργάστηκαν επιτυχώς, δίπλα και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές, όπως με την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Γιώργο Καμίνη, τον Κώστα Μπακογιάννη, άνθρωποι που προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, και στενοί διαχρονικοί συνεργάτες του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη».

Αναλυτικά, πηγές του από το Δήμο Αθηναίων ανέφεραν: «Το περιμέναμε! Με μια σειρά κακόβουλων δημοσιευμάτων επιχειρούν κάποιοι να πλήξουν τον Δήμο της Αθήνας, εργαζόμενούς του, και εν τέλει την προσπάθεια του Δήμου να παράγει έργο προς όφελος των Αθηναίων.

Δεν μας εκπλήσσει. Οι κύκλοι από τους οποίους εκπορεύονται αυτά τα δημοσιεύματα έχουν μάθει να κινούνται στο σκοτάδι και με αθέμιτους τρόπους.

Τους λέμε ότι ματαιοπονούν.

Η νέα Δημοτική Αρχή της Αθήνας, επιλέγει τους συνεργάτες της, με μοναδικό κριτήριο την αξιοσύνη τους. Επέλεξε και θα συνεχίσει να επιλέγει στελέχη με γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία, και όχι με βάση σε ποιο κόμμα ανήκουν και τί ψηφίζουν. Οι νόμιμες διαδικασίες που ακολουθούμε είναι αυτές που υιοθετούνται σε όλους τους Δήμους της χώρας για συνεργάτες και συμβούλους της διοίκησης.

Γι’ αυτό άλλωστε μεταξύ των συνεργατών του Δήμου, είναι άξια στελέχη που εργάστηκαν επιτυχώς, δίπλα και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές, όπως με την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Γιώργο Καμίνη, τον Κώστα Μπακογιάννη, άνθρωποι που προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, και στενοί διαχρονικοί συνεργάτες του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Εμείς πορευόμαστε πάντα με διαφάνεια. Αναρτώντας όλες τις αποφάσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων στη διαύγεια. Όλα στο φως. Και έτσι θα συνεχίσουμε, σε πείσμα όσων διαλέγουν τον δρόμο της συκοφαντίας, της διαστρέβλωσης, της υπονόμευσης.

Διαμηνύουμε σε όσους εξυφαίνουν σχέδια υπονόμευσης, ότι δεν θα τους ακολουθήσουμε στον ολισθηρό τους δρόμο, ότι θα υπερασπιστούμε τον Δήμο και τους εργαζόμενούς του. Τους καλούμε να αφήσουν τον Δήμο έξω από ανούσιες αντιμαχίες, μικρόψυχες αντιπαραθέσεις.

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σύμμαχο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, και με μοναδικό γνώμονα να βελτιώνουμε κάθε μέρα τη ζωή για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε παιχνίδια με τον Δήμο. Τέλος.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.