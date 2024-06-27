Δήμος Αθηναίων: Απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ σε πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ

Σε απευθείας ανάθεση ύψους 30.000 ευρώ προς την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή, προκειμένου να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αναπτυξιακή του εταιρεία, προχώρησε ο δήμος Αθηναίων.

Η Κατερίνα Μπαζελή ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Action 24 και επιβεβαίωσε την είδηση, αλλά δήλωσε «ότι δεν θα υπογράψει τελικά αυτή τη σύμβαση».

Η κυρία Μπατζελή κάλεσε τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει τον Χάρη Δούκα και μίλησε για «εκβιασμούς» και «παπαγαλάκια» που «αναχαιτίζουν αυτή την πολιτική».

Η απάντηση της Κατερίνας Μπατζελή, που δόθηκε στο Action24 και διένειμε ο δήμος Αθηναίων, αναφέρει επίσης ότι «επειδή δεν θέλω να συνδυάσω την πολιτική διεργασία που γίνεται, αυτή τη στιγμή, σε μια δημοκρατική παράταξη με αυτήν την αναπτυξιακή πορεία, την οποία δίνει μάχη ο κ. Δούκας για τον δήμο, δεν θα υπογράψω τη σύμβαση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και μετά..., ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός».

Σημειώνεται ότι η κ. Μπατζελή είχε καταθέσει η ίδια προσφορά για το έργο που της έδωσε ο δήμος Αθηναίων, ισχυριζόμενη τώρα ότι δεν θα υπογράψει τη σύμβαση για το έργο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ώστε η πράξη αυτή να μην συνδεθεί με τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Η απευθείας ανάθεση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια:

Πηγή: skai.gr

