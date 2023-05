Πέθανε ο Θεόδωρος Πάγκαλος σε ηλικία 84 ετών- Η διαδρομή του και οι φράσεις που έμειναν στην ιστορία Πολιτική 14:54, 31.05.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση της οικογένειάς του στο Twitter - Η πορεία του και η διαδρομή του στην πολιτική - Αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας