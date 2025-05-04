Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης.

Γεννηθείς στη Χίο στις 12 Ιουνίου 1928, ο Πέτρος Μολυβιάτης υπήρξε μια προσωπικότητα που έχαιρε ευρύτερης αποδοχής από τον πολιτικό -και όχι μόνο- κόσμο της χώρας.

Υπήρξε πολύ στενός συνεργάτης («εξ απορρήτων») του πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ είχε διατελέσει τρεις φορές υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας (2004–2006, 2012 και 2015), διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού (1974–1980), γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1980–1985 και 1990–1995) και βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας (1996–2004).

Ποιος ήταν ο Π. Μολυβιάτης

Σπούδασε νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησε καριέρα στο διπλωματικό σώμα, με θητεία σε καίριες θέσεις, όπως στις μόνιμες αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καθώς και στις ελληνικές πρεσβείες της Μόσχας, της Άγκυρας και της Πρετόριας.

Από το 1974 ως το 1980 διετέλεσε γενικός διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια για δύο πενταετίες (1980–1985 και 1990–1995) χρημάτισε γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Από το 1996 μέχρι το 2004 εκλεγόταν βουλευτής επικρατείας με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2004, στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή, ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, όπου παρέμεινε μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου του 2006.

Επίσης διετέλεσε πρόεδρος του ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής».

Στις 17 Μαΐου 2012, κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης του Παναγιώτη Πικραμμένου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 17 Ιουνίου 2012.

Επίσης, στις 28 Αυγούστου 2015 κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης της Βασιλικής Θάνου Χριστοφίλου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ανέλαβε και πάλι το υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Ήταν παντρεμένος με τη Νιόβη Χριστάκη και ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Πηγή: skai.gr

