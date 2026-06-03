Σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ προκάλεσαν οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, όπως ανακοίνωσε η αρχή πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγη το κτίριο 11 του αεροδρομίου και έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε διάφορες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Οι πτήσεις έχουν ανασταλεί και εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια μέχρι νεωτέρας, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

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Πηγή: skai.gr

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