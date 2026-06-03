Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν έπληξε με πυραύλους και drones το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ – Σοβαρές ζημιές και τραυματίες

Οι πτήσεις έχουν ανασταλεί και εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια μέχρι νεωτέρας - Επλήγη το κτίριο 11 του αεροδρομίου και έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κουβέιτ

Σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ προκάλεσαν οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, όπως ανακοίνωσε η αρχή πολιτικής αεροπορίας της χώρας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγη το κτίριο 11 του αεροδρομίου και έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε διάφορες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και τραυματίες. 

Οι πτήσεις έχουν ανασταλεί και εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια μέχρι νεωτέρας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κουβέιτ Κρίση στη Μέση Ανατολή αεροδρόμιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark