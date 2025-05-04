ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Ερντογάν: Η κυβέρνηση τηρεί πάγια στάση υποβάθμισης του Κυπριακού

«Καταδικάζουμε τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές υπονομεύουν τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.



«O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει στρατηγική αντιμετώπισης των τουρκικών προκλήσεων, η οποία θα ενδυναμώσει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας την προοπτική επανεκκίνησης των συνομιλιών για μία λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, στη βάση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Για να πάψει η κατοχή τμήματος Ευρωπαϊκής χώρας που διαρκεί 51 χρόνια».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Η κυβέρνηση τηρεί πάγια στάση υποβάθμισης του Κυπριακού, αλλά και αφωνίας στις τουρκικές προκλήσεις. Η απομάκρυνση της κυβέρνησης της ΝΔ από την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και η επικοινωνιακή, διαχείριση των ελληνοτουρκικών όχι μόνο δεν ωφελεί τη χώρα, αλλά προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.