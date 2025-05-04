Την ανάγκη «η εταιρεία να αιτιολογήσει την απόλυση, όχι επειδή είναι υποχρεωμένη βάσει του νόμου, αλλά γιατί υπάρχει μία συγκεκριμένη συγκυρία και εύλογα γεννιούνται ερωτήματα» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την απόλυση του Κώστα Γενηδούνια από τη Hellenic Train, μιλώντας στο Open Beyond.

«Ο κ. Γενηδούνιας είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική, θα είναι μάρτυρας -όταν η υπόθεση πάει στη δικαιοσύνη- και έχει επισημάνει με εξώδικες δηλώσεις και επιστολές κακώς κείμενα για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Μία απόλυση μπορεί να θεωρηθεί και να κριθεί νόμιμη δικαστικά, αν κριθεί ότι το άτομο είχε κακές αξιολογήσεις. Ο ίδιος ο κ. Γενηδούνιας υποστηρίζει όπως κατάλαβα, ότι δεν του είχαν γίνει ποτέ συστάσεις», εξήγησε ο κ. Τσουκαλάς.



Η εκτίμηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι «επιχειρείται να υπάρξει μία ομερτά, να μη φτάσουν κρίσιμα στοιχεία ενώπιον της δικαιοσύνης και να υπάρξει ένα κλίμα σιωπητηρίου. Αυτό πρέπει να σπάσει, αν θέλουμε να βγει η αλήθεια στο φως. Το λέω επειδή οι λόγοι που επέβαλαν την απόλυση δεν έχουν να κάνουν με την απόδοσή του, αλλά ενδεχομένως με τιμωρητική διάθεση μέρους του εργοδότη».

Αναφορικά με τη δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες του Χ. Σπίρτζη και του Κ. Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε «εφόσον φαίνεται ότι υφιστάμενα του υπουργού πρόσωπα παραπέμπονται για κακουργηματικά αδικήματα, θα πρέπει εύλογα αυτό να είναι το πλαίσιο δίωξης ή παραπομπής και του υπουργού. Ώστε να μην υπάρχει και για το πολιτικό σύστημα καμία οσμή συγκάλυψης. Αυτό δεν σημαίνει ότι προκαταλαμβάνουμε το δικαστήριο. Εμείς θα μελετήσουμε τη δικογραφία».

Στο τραπέζι της συζήτησης έπεσε και το ζήτημα της υποστελέχωσης και των ελλείψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να υπενθυμίζει ότι «το 2020 η Κυβέρνηση έλεγε ότι η πανδημία ήταν μία ευκαιρία να φτιάξουμε το ΕΣΥ. Βρισκόμαστε πέντε χρόνια μετά και όλοι αναγνωρίζουν ότι, όχι μόνο δεν το φτιάξαμε, αλλά συνεχώς δυσχεραίνονται οι συνθήκες. Η Κυβέρνηση θέλει να εμφανίζει χωριά Ποτέμκιν, στην ουσία ψεύτικες αναπαραστάσεις στον κόσμο, και ενώ έχει αποτύχει διατυμπανίζει ότι έχει πετύχει. Ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός -όταν κάτι αρνητικό αποκαλυφθεί - βγαίνει, αναγνωρίζει την αποτυχία για την οποία είναι εκείνος υπεύθυνος και υπάρχει ένας επικοινωνιακός μηχανισμός που θέλει να τον εμφανίσει ως αυτόν που θα λύσει το πρόβλημα που εκείνος δημιούργησε. Αυτό το παρατηρούμε τόσο στο χώρο της υγείας όσο και στην ασφάλεια. Η υγεία όμως είναι το νούμερο ένα αγαθό για όλους».

Υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με έμφαση στη στελέχωση, στον εκσυγχρονισμό των οργανογραμμάτων και στις αποδοχές των υγειονομικών και όλων των εργαζομένων.

Ο Κώστας Τσουκαλάς δεν παρέλειψε, τέλος, να αναφερθεί στην «επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και σε βάθος χρόνου την επαναφορά των συνολικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς μιλάμε παράλληλα για πραγματική αξιολόγηση, διαφάνεια και αποκομματικοποίηση. Διότι έχουμε διευθυντές που είναι στις θέσεις αυτές με απλές αναθέσεις αντί για κρίσεις. Όλο αυτό δείχνει την αποτυχία και την υποκρισία μιας κυβερνητικής πολιτικής, η οποία επειδή αφορά την υγεία, απειλεί την συνοχή της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να έχουμε ισχυρό Δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη με αυτούς τους μισθούς».

