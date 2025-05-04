Στα τελευταία πεπραγμένα της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας χαρακτηριστηκά ότι η κυβερνητική δραστηριότητα «φυσικά δεν ανακόπηκε λόγω Πάσχα».

Μάλιστα, ο Κυριακος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει την ανασκόπησή του ως την «πιο σύντομη» και αναφέρεται στις εξαγγελίες που υλοποιήθηκαν τις τελευταίες 15 ημέρες αλλά και στις δράσεις που τρέχουν.

«Το είπαμε, το κάναμε, που λέμε!» λέει χαρακτηριστικά στο τέλος της ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Νομίζω πως 2 εβδομάδες χωρίς ανασκόπηση ήταν αρκετές! Επιστρέφουμε δυναμικά, λοιπόν, με πολλά σημαντικά θέματα από την κυβερνητική δραστηριότητα, η οποία φυσικά δεν ανακόπηκε λόγω Πάσχα. Όπως σας έχω υποσχεθεί, θα προσπαθώ να είμαι σύντομος για να μην σας κουράζω, περιλαμβάνοντας ωστόσο όσες περισσότερες δράσεις γίνεται.

Ξεκινώ αμέσως με τη διάθεση των νέων πόρων που προέκυψαν από τη θετική επίδοση της εθνικής οικονομίας. Τα πρόσθετα έσοδα, που ξεπέρασαν τις αρχικές μας προβλέψεις, τα κατευθύνουμε εκεί όπου ανήκουν, στην κοινωνία. Έτσι, ξεκινώντας από φέτος, κάθε Νοέμβριο η Πολιτεία θα επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενοίκιο. Επίσης από φέτος και κάθε χρόνο, 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, θα λαμβάνουν 250 ευρώ καθαρά. Ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε κατά 500 εκ. ετησίως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο να προχωρούν γρήγορα έργα που έχει ανάγκη η χώρα, να στηρίζονται δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα και να συνεχίσουν να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Όπως έχω ξαναπεί, στόχος της κυβέρνησης είναι η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται, σταδιακά, και σε ατομική προκοπή. Και επειδή πολλά λέχθηκαν από την αντιπολίτευση για το «υπερπλεόνασμα», συνειδητά ή από άγνοια, διευκρινίζω και από εδώ ότι οι νέοι πόροι δεν προέκυψαν από την αύξηση των φορολογικών βαρών των πολιτών, αλλά από τη δυναμική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από μια σειρά άλλων διαρθρωτικών μέτρων. Άλλωστε είναι γεγονός ότι η κυβέρνησή μας έχει μειώσει πάνω από 72 φόρους και εισφορές. Η λογική της οικονομικής μας πολιτικής είναι πρώτα να δημιουργούμε τον δημοσιονομικό χώρο και μετά να τον επιστρέφουμε στην κοινωνία, χωρίς να διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα που με κόπο πετύχαμε.

Μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θα μας προσφέρει και η εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Μαρτίου -μια ελληνική πρόταση που έγινε αποδεκτή. Ο Υπουργός Οικονομικών υπέβαλε το αίτημα για την ενεργοποίησή της την Τρίτη -είμαστε μόλις η 2η χώρα μετά τη Γερμανία που σπεύσαμε να το ζητήσουμε. Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, οι δαπάνες για την άμυνα δεν θα προσμετρώνται στους ευρωπαϊκούς στόχους καθαρών πρωτογενών δαπανών, κάτι που αναμένεται να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο της τάξεως των 500 εκ. ευρώ το 2026. Όπως είπα και παραπάνω, ο δημοσιονομικός χώρος αναδιανέμεται στην κοινωνία και έτσι θα κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση. Καθώς θωρακίζουμε την άμυνα της πατρίδας μας, όσα περισσότερα χρήματα εξοικονομεί το κράτος, θα μεταφράζονται σε κινήσεις με ουσιαστικό, θετικό και άμεσο αντίκτυπο για την κοινωνία.

Η στήριξή μας αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Με επιδότηση ρεύματος ύψους 50 εκ. ευρώ, στηρίζουμε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ, προκειμένου να ελαφρυνθούν από το επιπλέον ενεργειακό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν τους μήνες Δεκέμβριο 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2025. Η επιδότηση αυτή θα δοθεί αναδρομικά, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκ. ευρώ, καθώς και για τις πιο ενεργοβόρες εξ αυτών. Όπως είναι αυτονόητο, από την επιδότηση θα αποκλειστούν όσες επιχειρήσεις αποδεδειγμένα έχουν προβεί σε ρευματοκλοπή, με το μερίδιό τους να μοιράζεται στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και ηθικής τάξης.

Η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των τρένων της χώρας είναι ύψιστη κυβερνητική προτεραιότητα. Μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει, τώρα επιταχύνεται με τις παρεμβάσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο και σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση. Τα μέτρα αφορούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, στη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και στην ενιαία εποπτεία του συνόλου του σιδηροδρομικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε στη δημιουργία του Ενιαίου Κέντρου Εποπτείας, το οποίο θα χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο για τον ακριβή γεωεντοπισμό των τρένων σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια εκατοστών, ενώ θα υπάρχει ψηφιακή καταγραφή εντολών και παραβάσεων. Παράλληλα, μέσω της νέας πλατφόρμα railway.gov.gr, η οποία θα είναι σύντομα ανοιχτή, όλοι οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των δρομολογίων. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, επαναφέρουμε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας, η αξιολόγηση θα βασίζεται σε πρότυπα και ψυχομετρικά τεστ στρατιωτικής εκπαίδευσης με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ αναβαθμίζουμε το Κέντρο Εκπαίδευσης, το οποίο εξοπλίζεται με σύγχρονους προσομοιωτές. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από την Hellenic Train και τον μέτοχο της να επενδύσει δικά της κεφάλαια και να φέρει νέα, σύγχρονα τρένα που θα αναβαθμίσουν και την ποιότητα της υπηρεσίας. Μέσα στην εβδομάδα υπογράφηκαν και οι συμβάσεις για τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης των ζημιών από τη θεομηνία Daniel. O προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 450,12 εκ. ευρώ με χρόνο ολοκλήρωσης τους 15 μήνες. Στόχος μας είναι ο ΟΣΕ να ακολουθήσει τον δρόμο του ουσιαστικού μετασχηματισμού, όπως συνέβη και με τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε το σχέδιο, τη βούληση και την αποφασιστικότητα να το πετύχουμε. Το οφείλουμε στη μνήμη όσων χάθηκαν στα Τέμπη, το οφείλουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία.

Περνώ τώρα σε δύο καλές ειδήσεις για τη δημόσια υγεία. Βάλαμε ψηλά στις προτεραιότητές μας την πρόληψη, και γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει το πρώτο εθνικό πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που είχε ποτέ η χώρα. Ήδη, χιλιάδες πολίτες το έχουν αξιοποιήσει. Και για αρκετούς από αυτούς, οι εξετάσεις αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές, γιατί εντόπισαν εγκαίρως κινδύνους για την υγεία τους και σώθηκαν ζωές. Τώρα λοιπόν, μέσα από το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο, δίνουμε ακόμα μια νέα δυνατότητα: όσοι πολίτες εντοπιστούν στο πλαίσιο των εξετάσεων αυτών με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν ενδοκρινολόγο και να λάβουν, επίσης δωρεάν, φάρμακα για την παχυσαρκία. Απευθύνω μια ακόμα προσωπική έκκληση: μην αμελείτε τις προληπτικές εξετάσεις. Αξιοποιήστε το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Η δεύτερη σημαντική είδηση αφορά τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού. Όπως είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μέσα σε 3 μήνες ο αριθμός των Προσωπικών Γιατρών έχει αυξηθεί κατά 2.000 και πλέον έχουμε 5.500 εγγεγραμμένους στο σύστημα. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά έχουμε και τον θεσμό του Προσωπικού Παιδιάτρου, όπου ήδη 350.000 παιδιά έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες και στόχος μας είναι ο αριθμός αυτός να φτάσει τις 500.000 το επόμενο διάστημα. Θα το πετύχουμε.

Μένω στα του Υπουργείου Υγείας, αλλά αυτή τη φορά σε μια πρωτοβουλία που αφορά τη μάχη για το brain gain, τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Με τροπολογία που θα ψηφίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, η ειδικότητα ή εξειδίκευση που έχει αποκτηθεί στις ΗΠΑ από Έλληνες γιατρούς θα αναγνωρίζεται αυτόματα στη χώρα μας, με την υποβολή απλής αίτησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την προσκόμιση της σχετικής πιστοποίησης. Στην τηλε-συνάντηση που είχα προ ημερών με ομογενείς μας γιατρούς στις ΗΠΑ, διαπίστωσα ότι το μέτρο αυτό τους χαροποίησε. Θυμίζω, με την ευκαιρία, ότι όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν έχουν και σημαντικά φορολογικά κίνητρα, 50% μειωμένο φόρο εισοδήματος για 7 χρόνια.

Ανασκόπηση χωρίς κάτι ψηφιακό, δεν γίνεται! Έχουμε λοιπόν μια ακόμα ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών: καταργούνται δύο από τα πιο «δημοφιλή» πιστοποιητικά στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, το πιστοποιητικό γέννησης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στο εξής, όταν αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται σε κάποια υπηρεσία, δεν θα σας ζητούν να τις προσκομίζετε εσείς, αλλά θα αντλούνται κατευθείαν από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Ακόμα λιγότερη, λοιπόν, γραφειοκρατία στο Δημόσιο. Και συνεχίζουμε.

Πάμε τώρα στον δικαστικό χάρτη για να σας παρουσιάσω κάποια δεδομένα από τους τέσσερις πρώτους μήνες εφαρμογής του. Έχει καταγραφεί αύξηση στη διαχείριση εισερχόμενων υποθέσεων στα Πρωτοδικεία, από 68% σε 82%. Συγκεκριμένα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας που διαχειρίζεται περίπου το 1/3 του συνόλου των υποθέσεων και πλέον διασπάστηκε σε ποινικό και πολιτικό τμήμα, η αύξηση συνολικά έφτασε στο 24%. Στο ποινικό του τμήμα μάλιστα, μετά την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγράφηκε αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν απευθείας στο ακροατήριο κατά 47%! Στο τμήμα ασφαλιστικών μέτρων, ορίζεται πλέον δικάσιμος στις 2 ημέρες από 15 ημέρες που ήταν ο κανόνας! Ανάλογη είναι η βελτίωση και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, όπου ο μέσος όρος προσδιορισμού για κάθε διαδικασία δεν υπερβαίνει πλέον τους 6 μήνες, ενώ για την έκδοση οριστικής απόφασης, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται περισσότερο από 1 έτος. Και όλα αυτά στους τέσσερις πρώτους μήνες εφαρμογής του δικαστικού χάρτη!

Περνάω σε έναν άλλο χάρτη, που διευρύνει και ενισχύει το διπλωματικό αποτύπωμα της πατρίδας μας. Μιλάω για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που για πρώτη φορά αποκτά η Ελλάδα, θέτοντας τους κανόνες για την οργάνωση του θαλάσσιου χώρου μας και εκπληρώνοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή υποχρέωση που προβλέπει σχετική Οδηγία. Πρώτη φορά αποτυπώνονται σε επίσημο ρυθμιστικό κείμενο της ΕΕ τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, δηλαδή η πλήρης επήρεια της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών. Η υλοποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτέλεσε αντικείμενο μακράς διαβούλευσης με συναρμόδια Υπουργεία, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες. Αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν συνυπολογιστεί ότι η χώρα μας διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα καταγεγραμμένα νησιά.

Κλείνοντας, να θυμίσω ότι ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος για το 2025. Η επιστημονική έρευνα δείχνει πως κάθε χρόνο τα κλιματικά δεδομένα είναι όλο και χειρότερα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Φέτος, η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών και εθελοντών, αλλά και περισσότερα εναέρια μέσα και μέσα επιτήρησης από ποτέ. Σε αυτή την ασύμμετρη μάχη με την κλιματική κρίση, όμως, είναι απαραίτητη και η συνδρομή του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Πέρυσι, 800.000 πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Φέτος, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, δόθηκε μια παράταση έως τις 15 Ιουνίου για τους καθαρισμούς. Γι’ αυτό απευθύνω και από εδώ έκκληση στους συμπολίτες μας να κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν είναι ζήτημα επιβολής προστίμων ή κατασταλτικών μέτρων, είναι ζήτημα ευθύνης έναντι της κοινωνίας και της ζωής όλων μας.

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι και αυτή η ανασκόπηση ήταν πιο σύντομη. Το είπαμε, το κάναμε, που λέμε! Τα λέμε την επόμενη Κυριακή, καλή σας ημέρα!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.