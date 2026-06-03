Ο Ολυμπιακός άντεξε στην τρομερή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού από το -17 και επικράτησε 82-76 στο ΣΕΦ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά τελικών της Stoiximan GBL

Το επόμενο παιχνίδι της σειράς θα λάβει χώρα την Παρασκευή (05/06, 21:00) στο «Τelekom Center».

Το ματς

To πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε με ωραία κίνηση του Όσμαν (0-2), ενώ ο Βεζένκοφ τέλειωσε μία εύκολη φάση από κοντά για το 2-2. Ο Βούλγαρος φόργουορντ κάρφωσε μετά από κλέψιμο του Γουόκαπ (4-2), με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 4-5. Ο Φουρνιέ πήρε φάουλ από τον Γκραντ και έβαλε βολές (6-5), ενώ ο Μιλουτίνοφ έγραψε το 7-5 με ένα εύστοχο σουτ από τη γραμμή. Ο Όσμαν έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο (7-8), με τον Βεζένκοφ να απαντά για το 10-8. Ο Φουρνιέ μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Γουόκαπ βρήκε στόχο από μακριά (13-8), με τον Μήτογλου να καρφώνει στο καλάθι του Ολυμπιακού για το 13-10. O Όσμαν σκόραρε μετά από καλή άμυνα του Ναν, με τον Τζόουνς να απαντάει αμέσως με κάρφωμα για το 15-12. Ο Ναν ισοφάρισε με τρίποντο (15-15), με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 18-15. Ο Σορτς μείωσε στον πόντο (18-17), όμως ο Παπανικολάου έβαλε τρελό σουτ από το κέντρο με ταμπλό για το 21-17.

O Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο με Ναν και Σορτς να φέρνουν το παιχνίδι στον πόντο (24-22). Ο Πίτερς έβαλε δύο βολές (26-22), με τον Γουόρντ να ευστοχεί σε άλλες δύο για το 28-22. Ο Μιλουτίνοφ σκόραρε από κοντά (30-22), με τον Πίτερς να κάνει διψήφια τη διαφορά με βολές (33-22). Σορτς και Τζόζεφ αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (35-24), με τον Λεσόρ να ποστάρει αποτελεσματικά για το 35-26. Ο Μιλουτίνοφ πέτυχε γκολ φάουλ (38-26), ενώ ο Βεζένκοφ πήγε στο καλάθι για το 40-26. Ο Λεσόρ κέρδισε βολές και τις έβαλε (40-28), με τον Όσμαν να μειώνει σε 40-30 με λέι απ. Ο Ο Πίτερς με buzzer beater διαμόρφωσε το 42-30 του ημιχρόνου.

To δεύτερο μέρος άρχισε με λέι απ του Γκραντ (42-32), με τον Παπανικολάου να απαντάει άμεσα με τρίποντο για το 45-32. Μετά από τάπα που δέχθηκε ο Όσμαν, ο Βεζένκοφ κέρδισε βολές στον αιφνιδιασμό και τις έβαλε για το 47-32. Ο Φουρνιέ ευστόχησε σε φλόουτερ (49-32), με τον Γκραντ να δίνει λύση στον Παναθηναϊκό με τρίποντο για το 49-35. Ο Ναν έκλεψε και κάρφωσε (49-37), όμως ο Φουρνιέ απάντησε με απίθανο τρίποντο για το 52-37. Ο Βεζένκοφ έβαλε δύσκολο σουτ (54-37), με τον Όσμαν να πετυχαίνει καλάθι στο τρανζίσιον για το 54-39. Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε με φόλοου (55-41), με τον Μήτογλου να βάζει καλάθι τριών πόντων για το 55-44. Ο Ναν έκανε τη διαφορά μονοψήφια (55-47), όμως ο Μήτογλου με συνεχόμενα τρίποντα έγραψε το 59-53. Ο Όσμαν με λέι απ έφερε ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (59-55), ενώ ο Μήτογλου έβαλε ακόμη ένα τρίποντο από τη γωνία, για το 62-58 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με ωραία κίνηση και καλάθι του Φουρνιέ (64-58), με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 64-61. Ο Όσμαν έφερε το ματς στον πόντο με λέι απ στον αιφνιδιασμό (64-63), πριν δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με λέι απ για το 64-65. Ο Ναν έκανε καθοριστικό λάθος και ο Τζόουνς έδωσε κρίσιμη λύση στους «ερυθρόλευκους» (66-65), πριν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 69-65. Ο Ναν έβαλε έμμεσο τρίποντο (69-68), με τον Τζόζεφ να πετυχαίνει δύσκολο καλάθι για το 71-68. Ο Σορτς έφερε το ματς ξανά στον πόντο με βολές (71-70), με τον Τζόζεφ να δίνει άλλη μία κομβική λύση για το 73-70. Ο Όσμαν ισοφάρισε με τρίποντο (73-73), με τον Βεζένκοφ να βάζει σημαντικό καλάθι για το 75-73. Ο Φουρνιέ έβαλε κρίσιμες βολές (77-73) μετά από αμφισβητούμενο φάουλ του Ναν, ενώ ο Γουόκαπ τέλειωσε το ματς με τρίποντο για το 80-73.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.