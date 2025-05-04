Κ. Χατζηδάκης για τον θάνατο Μολυβιάτη: Έφυγε ένας ευπατρίδης, ένας ξεχωριστός Έλληνας

«Έφυγε ένας ευπατρίδης! Ο Πέτρος Μολυβιάτης ήταν ένας ξεχωριστός Έλληνας!», αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τα συλληπητήριά του στους οικείους του

«Τίμησε την Ελλάδα ως διπλωμάτης, ως διευθυντής του γραφείου του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ως Υπουργός Εξωτερικών. Παντού διακρίθηκε, παντού προσέφερε στην πατρίδα. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό! Συλλυπητήρια στους οικείους του!», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.



