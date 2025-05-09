Περιοδείες και έργα στην περιφέρεια, «ασφάλεια και τάξη» στα ΑΕΙ

Της Δώρας Αντωνίου

Στην Κρήτη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ΒΟΑΚ και στη Χαλκιδική, όπου η Σοφία Ζαχαράκη θα παρουσιάσει στη Σύνοδο Πρυτάνεων τις βασικές προτάσεις για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, ξεδιπλώνονται σήμερα δύο συμπληρωματικές πτυχές της πολιτικής πρότασης που προτάσσει η κυβέρνηση στην επιδίωξή της να ανακτήσει δυνάμεις στην εκλογική βάση.

Η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κρήτη, που θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο χωριό Πεζά και το Φράγμα Πλακιωτίσσης για να μιλήσει για έργα άρδευσης, εντάσσεται στο σχέδιο για πυκνές περιοδείες και επισκέψεις σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Επισκέψεις και περιοδείες που θα συνδυάζονται με παραδόσεις έργων που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης ή υπογραφή συμβάσεων, όπως η σημερινή στην Κρήτη, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είναι αυτό ένα μέρος του σχεδιασμού του Μεγάρου Μαξίμου για ανάκτηση της επικοινωνίας με την κομματική και εκλογική βάση. Ούτως ή άλλως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ισχυρό χαρτί στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διατηρήσει την πολιτική κυριαρχία και να ενισχύσει τις δυνάμεις της, ενώ όπως επισημαίνεται από συνεργάτες του, στις δημοσκοπήσεις διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του. Το μήνυμα που ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να εκπέμψει το επόμενο διάστημα είναι ότι στον έκτο χρόνο της θητείας της η κυβέρνηση είναι σε θέση πλέον να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα του έργου που έχει υλοποιήσει και να «συνομιλεί» με τους πολίτες σε αυτή τη βάση: «υποσχεθήκαμε, προγραμματίσαμε, υλοποιούμε».

Περιθώρια για ανακοίνωση άλλων παροχών δεν υπάρχουν, καθώς στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πακέτο ανακοινώσεων για τη ΔΕΘ, και η κυβέρνηση επιθυμεί να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρουσιάζοντας απτό παραγόμενο έργο.

Συμπληρωματικά με αυτό, η σημασία που δίνεται στην ατζέντα «ασφάλεια καιτάξη» δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα από τα θέματα που βρίσκονται μεταξύ των προτεραιοτήτων του παραδοσιακού εκλογικού ακροατηρίου της Ν.Δ.. Και επανέρχεται στο προσκήνιο με επίκεντρο την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στη Νομική και στην Πολυτεχνειούπολη.

Η κ. Ζαχαράκη θα μεταφέρει σήμερα στους πρυτάνεις ένα διπλό μήνυμα: την πρόθεση της κυβέρνησης να αυστηροποιήσει τις ποινές για τους φοιτητές που εμπλέκονται σε βανδαλισμούς και επεισόδια, αλλά και την ευθύνη που οι ίδιοι έχουν να εφαρμόζουν όσα η κυβέρνηση νομοθετεί. Όπως διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές, η υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων που πρόκειται σύντομα και κατά προτεραιότητα να νομοθετηθούν και αφορούν τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους συμμετέχουν σε επεισόδια. Για τους φοιτητές αυτό θα συνεπάγεται μέχρι και διαγραφή από το πανεπιστήμιο. «Δεν μπορεί να είσαι φοιτητής και να χτυπάς τους συμφοιτητές σου ή να συμμετέχεις σε τέτοιου είδους ενέργειες» αναφέρεται σχετικά. Επίσης, θα υπάρξει πρόβλεψει και σε σχέση με το αστικό δίκαιο. «Όποιος κάνει ζημιά στη δημόσια περιουσία, πρέπει να καταβάλει αποζημίωση. Θα έρχεται ένα χαρτί από την ΑΑΔΕ που θα προσδιορίζει τι πρέπει να πληρώσει», επισημαίνεται.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από κυβερνητικής πλευράς στις συνέπειες που θα προβλεφθούν για τις πρυτανικές αρχές που σε ανταποκρίνονται στις προβλέψεις του νόμου. «Οι νόμοι δεν είναι για να τους διαβάζουμε, πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να εκλεγεί πρύτανης. Αλλά, αφ’ής στιγμής εκλέγεται πρέπει να γνωρίζει ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, ούτε υπάρχουν στην Ελλάδα κρατίδια όπου ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει».

