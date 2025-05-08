Στις 19 Ιουνίου συζήτηση για τα Τέμπη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την Πέμπτη, 19 Ιουνίου, στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση «για τα δύο χρόνια από τα Τέμπη» στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Παρά τα τερτίπια του ΕΛΚ και των συμμάχων του, το έγκλημα των Τεμπών θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσία του αρμόδιου Επιτρόπου, τον Ιούνιο», αναφέρεται.

«Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνεδρίασε την Πέμπτη, στο Στρασβούργο, οριστικοποίησε την ατζέντα της Ολομέλειας του Ιουνίου και συμπεριέλαβε σε αυτήν τη συζήτηση με τον αρμόδιο Επίτροπο Μεταφορών για τα δύο χρόνια από τα Τέμπη», σημειώνεται, αναφέροντας ότι «η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης 19 Ιουνίου, στο Στρασβούργο, στις 10 το πρωί (Ώρα Ελλάδος), με βάση το αίτημα που έχει καταθέσει από τις 5 Φεβρουαρίου η πολιτική ομάδα της LEFT και επανέφερε σε κάθε συνεδρίαση, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ΕΛΚ/ΝΔ να το μπλοκάρει, μέχρι την τελευταία στιγμή».

«Για τη LEFT και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η συζήτηση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών πολιτικών και συστημικών παρανομιών και παρατυπιών που οδήγησαν στο δυστύχημα και την αναζήτηση απαντήσεων για την ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων δύο και πλέον χρόνια μετά το δυστύχημα. Απαντήσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και η ελληνική κοινωνία και αφορούν κάθε Ευρωπαίο Πολίτη που χρησιμοποιεί τον ελληνικό σιδηρόδρομο», καταλήγει η ανακοίνωση.

