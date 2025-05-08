Ευρεία σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λαμία για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, σκοπός της οποίας ήταν ο συντονισμός και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αξιολογήθηκαν οι περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και οι κοινές δράσεις πρόληψης. Επιπλέον, στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η ανοιχτή και πλήρης συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευ. Τουρνάς, εξήγησε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος βρίσκει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενισχυμένο σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, τονίζοντας ωστόσο, ότι το απρόβλεπτο των φυσικών απειλών και της κλιματικής κρίσης, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. «Τα φαινόμενα γίνονται πιο ακραία, πιο συχνά, και απαιτούν από εμάς περισσότερη ετοιμότητα, περισσότερη πρόληψη, καλύτερο συντονισμό. Και κυρίως: δράση χωρίς καθυστέρηση» σημείωσε ο κ. Τουρνάς, ζητώντας από όλους αδιάλειπτη επαγρύπνηση και στενή συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αναφερόμενος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο υφυπουργός ανέδειξε τη συμβολή των εναεριων μέσων, τα οποία φέτος θα δράσουν με ενισχυμένο στόλο ελικοπτέρων και αεροσκαφών σε ετοιμότητα. Παράλληλα, ανέλυσε τις επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή και επιχειρούν στην πρώτη γραμμή, στο πεδίο. «1.085 πυροσβέστες θωρακίζουν την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και μαζί με 285 εποχικούς πυροσβέστες, 318 εθελοντές ενταγμένους στο ΠΣ, 27 εθελοντικές οργανώσεις, τους αυξημένους μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών, τις ομάδες των ΟΤΑ και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, χτίζουν ένα ισχυρό μέτωπο άμυνας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές» υπογράμμισε κι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καθοριστική παρουσία των «δασοκομάντος» και στη δημιουργία μίας επιπλέον μονάδας Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στη Χαλκίδα, η οποία, όπως είπε, μαζί με την ήδη υπάρχουσα μονάδα στη Λαμία αποτελούν έναν συντελεστή ισχύος για την περιοχή.

Ακόμη τόνισε ότι στην αντιπυρική θωράκιση της περιφέρειας ενσωματώνεται και η χρήση drones για την επιτήρηση κρίσιμων περιοχών από αέρος. «Οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη προστίθενται στο επιχειρησιακό δίκτυο Πολιτικής Προστασίας προσφέροντας: συνεχή, αθόρυβη και στοχευμένη επιτήρηση δυσπρόσιτων περιοχών, μέσω αισθητήρων θερμικής απεικόνισης και κάμερες υψηλής ανάλυσης, έγκαιρο εντοπισμό εστιών ανάφλεξης σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και τη νύχτα, σε ακτίνα 30 χλμ, επιχειρησιακή χαρτογράφηση και ακριβή απεικόνιση της εξάπλωσης της φωτιάς, διευκολύνοντας τον συντονισμό εναέριων και επίγειων μέσων» εξήγησε ο κ. Τουρνάς και σημείωσε ότι η συνέργεια των drones με τα επίγεια και εναέρια μέσα δημιουργεί ένα νέο επιχειρησιακό πρότυπο: πιο γρήγορο, πιο ακριβές, πιο ασφαλές.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε και τις κεντρικές δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο της πρόληψης, καθώς όπως ανέφερε «η πρόληψη είναι το πρώτο, και ίσως το πιο σημαντικό στάδιο κάθε επιτυχημένης αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς». «Για να μειώσουμε τα μέτωπα, πρέπει να μειώσουμε τους κινδύνους», είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τουρνάς, υπογράμμισε το έργο που έχει γίνει στη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας σε δασικές εκτάσεις της Στερεάς Ελλάδας χάρη στο πρόγραμμα AntiNero IV, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχει λάβει επιπλέον πίστωση 50 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έργων, με συνολικό σχεδιασμό έργων ύψους περίπου 210 εκατομμυρίων ευρώ για το τρέχον έτος. Παράλληλα, ζήτησε από τις Τοπικές Αρχές να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς τα έργα καθαρισμών βλάστησης σε ζώνες μίξης δάσους και κατοικημένων περιοχών, καθώς η χρηματοδότηση προς ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού έχει αυξηθεί φέτος στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ επισήμανε τη σπουδαιότητα της ατομικής ευθύνης των ιδιοκτητών οικοπέδων, ως προς τις ενέργειες καθαρισμού των περιουσιών τους.

«Η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Χρειάζεται διαρκή επαγρύπνηση, ετοιμότητα και καλό συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων» κατέληξε ο υφυπουργός.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη, η οποία φιλοξενήθηκε από τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, συμμετείχαν επίσης αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι περιφερειακών Ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δασικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαμίας, εκπρόσωποι της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΕΚΑΒ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των εθελοντικών ομάδων.

