Μητσοτάκης προς Πάπα: Η ηγεσία σας έρχεται σε εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις

Μητσοτάκης προς Πάπα Λέοντα: Η ηγεσία σας έρχεται σε εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις

Το συγχαρητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον νέο προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας

Συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας Πάπα Λέοντα ΙΔ' απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

«Συγχαρητήρια στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η ηγεσία σας έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο μεταξύ λαών και θρησκειών»

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Πάπας Λέων 14ος
