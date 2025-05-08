Μητσοτάκης προς Πάπα: Η ηγεσία σας έρχεται σε εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις

Συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας Πάπα Λέοντα ΙΔ' απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Συγχαρητήρια στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η ηγεσία σας έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο μεταξύ λαών και θρησκειών»
Congratulations to Pope Leo XIV. Your leadership comes at a time when the world faces profound challenges but also great opportunities for unity, compassion, and dialogue among peoples and faiths.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 8, 2025
