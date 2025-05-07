Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: Θα διευκολυνθούν οι διαδικασίες διαγραφής φοιτητών που εμπλέκονται σε κακουργηματικού χαρακτήρα ενέργειες

Το υπουργείο Παιδείας θα έρθει με βελτιωμένη πρόταση για τη διευκόλυνση των διαδικασιών διαγραφής ενός φοιτητή ή φοιτήτριας που εμπλέκεται σε κακουργηματικού χαρακτήρα ενέργειες εντός του πανεπιστημίου, όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως σημείωσε, θα βελτιωθεί και το πλαίσιο για τους αιώνιους φοιτητές αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αναφερόμενη στα τραγικά επεισόδια στην Πολυτεχνειούπολη, η υπουργός τόνισε πως: «Σε κανένα παιδί, καθηγητή ή εργαζόμενο δεν αξίζει να αισθάνεται φόβο και απειλή. Τα τελευταία χρόνια με την προσπάθεια που έχει γίνει έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα επεισόδια μέσα στα πανεπιστήμια, έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις και έχει παίξει έναν μεγάλο ρόλο η αστυνομία και να της το πιστωθεί».

«Σε εφαρμογή του νόμου του 2021, που θα τον βελτιώσουμε τώρα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να μπορούμε να έχουμε παντού σχέδια ασφαλείας», σημείωσε η υπουργός.

Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε πως «πολλές φορές έχουμε δει πως οι πρυτάνεις έχουν επιστρέψει να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις μέσα σε πανεπιστήμια που δεν πρέπει να γίνονται και σε αυτό εμείς θα είμαστε απόλυτοι. Ο νόμος θα διευκολύνει να γίνουν τα πειθαρχικά για να χάσει και την ιδιότητά του ένας φοιτητής».

«Σε κάποια σχολή και σε κάποιο κτίριο που είναι πιο ευάλωτο να μπορεί να μπει και ελεγχόμενη είσοδος», συνέχισε. Όπως είπε, αυτό το μέτρο θα ισχύσει όπου μπορεί να γίνει.

Για τον 33χρονο που συνελήφθη για την επίθεση στην ιδιοκτήτρια του κυλικείου, η κυρία Ζαχαράκη είπε θα γίνει ερώτημα από τον πρύτανη του ΕΜΠ και θα αποφασίσει το Πειθαρχικό για την πιθανή διαγραφή του.

Ακόμη, η υπουργός Παιδείας είπε πως «σήμερα ανακοινώνουμε με τον κ. Πιερρακάκη πάνω από 70 εκατ. ευρώ για να μπορέσουν να τρέξουν 63 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών δημοσίων τμημάτων με εξαιρετικά ξένα πανεπιστήμια».

