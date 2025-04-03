Παύλος Μαρινάκης για Βαγγέλη Μαρινάκη: Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και παίρνει τις δικές της αποφάσεις

«Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και παίρνει τις δικές της αποφάσεις, όπως αποφασίζουν δικαστές και εισαγγελείς. Και όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την απόφαση της δικαιοσύνης να παραπεμφθεί σε δίκη η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα επεισόδια στου Ρέντη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου υπάρχει διάκριση των εξουσιών Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και παίρνει τις δικές της αποφάσεις όπως αποφασίζουν δικαστές και εισαγγελείς. Και όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο».

Για Δημήτρη Βερβεσό

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο γενονός ότι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός, γνώριζε το περιεχόμενο της έκθεσης του πραγματογνώμονα Αναστασίου Δέδε για τα Τέμπη, που κατέρριπτε τις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι σωστά είπε χθες σε συνέντευξή του ο κ. Βερβεσός πως ενώ γνώριζε την αλήθεια, λόγω της ιδιότητάς του, δεν την κοινοποίησε, αλλά τον κατηγόρησε ότι, ενώ γνώριζε, εκείνος διατύπωνε δημόσια απόψεις αντίθετες με το περιεχόμενο της έκθεσης.

«Τα όσα είπε ο κ. Βερβεσός στην τελευταία του συνέντευξη, θεωρώ ότι είχαν πολύ σωστή βάση, είχαν και θεσμικότητα που μας είχε λείψει. Δεν μπορεί ο πρόεδρος του ΔΣΑ να κάνει πολιτική, αλλά δεν είναι αυτά που έλεγε ο κ. Βερβεσός τις τελευταίες εβδομάδες. Επέλεξε να φύγει από τα όρια της θεσμικής του ιδιότητας. Διατύπωνε απόψεις, θέσεις. Έχω δει αρκετές συνεντεύξεις με κορυφαία μια στο Kontra Channel που μιλάει για συγκάλυψη, έλαια σιλικόνης, κατηγορεί τον πρωθυπουργό, έχει μιλήσει για μπάζωμα. Δεν μιλούσε ως ένας θεσμικός παράγων της χώρας ως όφειλε και να λέει ότι όλα θα τα πει η δικαιοσύνη» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«[...] Ο κ. Βερβεσός επέλεξε να έχει μια πολιτική στάση και να είναι και αυτός μέρος της εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών. Πολιτικολόγησε και μάλιστα επί τη βάση διακίνησης πληροφοριών που όπως φαίνεται δεν ήταν η εικόνα που είχε» τόνισε.

«Πόσο σοβαρό είναι να τα λες όλα αυτά, ενώ ξέρεις την αλήθεια; Ενώ υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που λέει το αντίθετο από αυτό που λες; Πόσο αξιόπιστος είσαι όταν κρύβεις την αλήθεια;» είπε.

Πηγή: skai.gr

