Για την υπόθεση των Τεμπών, τον σιδηρόδρομο, αλλά και για τις ποινές του ΚΟΚ, μετά από την πληθώρα τροχαίων, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ξεκίνησε ήδη η επαναξιολόγηση των υπαλλήλων στα σταθμαρχεία»

«Ήξερα ότι αναλαμβάνω κάτι πολύ δύσκολο και από τις αυτοψίες που έχω κάνει όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, πιστεύω έχω αρχίσει να αποκτώ μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα», ανέφερε αρχικά, υπενθυμίζοντας ότι μπήκε ο ίδιος στον σιδηρόδρομο και έκανε όλη τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

«Η συγκέντρωσή μου αφορά στην κατάσταση του σιδηροδρόμου και πώς θα μηδενίσουμε την πιθανότητα της σύγκρουσης τρένων. Μπορεί να μηδενιστεί η πιθανότητα αυτή. Παρά τις όποιες προσπάθειες, ακόμη και σήμερα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κυρίαρχος. Άρα λοιπόν η στρατηγική μας και όλες οι αποφάσεις με τα μέτρα που θα λάβουμε, από τη μία θα χρειαστεί να επιβάλουν ένα άλλο δόγμα στον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι στα κρίσιμα πόστα, δηλαδή σταθμάρχες και μηχανοδηγοί, και από την άλλη να εφαρμόσουμε συστήματα τεχνολογίας».

«Τι σημαίνει αυτό; Η πρώτη πρωτοβουλία μας είναι η επαναξιολόγηση του ανθρώπινου προσωπικού. Οι διάλογοι της ντροπής που ακούσαμε αυτές τις μέρες από τα ηχητικά εκείνων των ημερών, δεν τιμούν κανέναν και πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Ξεκίνησε άρα ήδη η επαναξιολόγηση των υπαλλήλων στα σταθμαρχεία», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

Όπως είπε, όλοι οι εργαζόμενοι θα περνούν από ψυχομετρικά τεστ, ενώ αξιολογείται και ο τρόπος αντίδρασής τους υπό πίεση, σε διάφορα σενάρια προσομοίωσης, κατά τα οποία καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις όπως υπό πραγματικές συνθήκες.

Όσοι κρίνονται ανεπαρκείς, μετά την αξιολόγηση αυτή, θα απομακρύνονται από τις θέσεις τους, κάτι που έχει ήδη συμβεί σε δύο περιπτώσεις, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός. «Έχουμε ήδη εντοπίσει δύο περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά και αυτοί έχουν ήδη απομακρυνθεί», είπε. «Βρίσκονταν υπό την επήρεια και έχουν απομακρυνθεί εντελώς».

«Στόχος είναι στα σταθμαρχεία να εργάζονται υπάλληλοι με ειδική εκπαίδευση και ειδικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τα έργα αποκατάστασης για τα τμήματα που έχουν πληγεί από τον Daniel»

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τα έργα αποκατάστασης για τα τμήματα του σιδηρόδρομου που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία Daniel «και έτσι μέσα στον Απρίλιο υπογράφονται οι συμβάσεις με σφιχτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 15 μήνες».

Τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο «είναι πάρα πολλά. Η αφοσίωσή μου αφορά πώς θα μηδενίσουμε την πιθανότητα της σύγκρουσης τρένων. Αυτή τη στιγμή, παρά τις μεγάλες προσπάθειες και τα έργα που έχουν δρομολογηθεί, ακόμα και σήμερα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κυρίαρχος. Θα χρειαστεί ένα άλλο δόγμα στον τρόπο που λειτουργούν όσοι είναι σε κρίσιμα πόστα(σταθμάρχες μηχανοδηγοί) αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση» είπε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.

Πηγή: skai.gr

