Τη δική του απάντηση δίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, μετά τις φήμες ότι ο ίδιος απέκρυψε μια έκθεση που ο ίδιος είχε ζητήσει, όπου καταρρίπτονται τα σενάρια συνωμοσίας μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Πρόκειται αναμφίβολα για μία προσπάθεια σύγχυσης και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης», σχολιάζει χαρακτηριστικά. «Η αλήθεια είναι ότι κανένα στοιχείο δεν απέκρυψα και όλες οι ενέργειές μου έγιναν υπό το φως πλήρους δημοσιότητας, όπως προκύπτει, άλλωστε, και από τα κάτωθι παρατιθέμενα δημοσιεύματα».

«Η Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που διενεργήθηκε από τεχνικό πραγματογνώμονα κατατέθηκε στον Εφέτη- Ανακριτή τον Φεβρουάριο 2024. Την ίδια μέρα, δόθηκε Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, όπου γνωστοποιήθηκαν οι θέσεις μας και η κατάθεση Υπομνήματος», εξηγεί αμέσως μετά και υπογραμμίζει:

«Για ποιο θάψιμο μιλάνε όταν η Έκθεση πραγματογνωμοσύνης έχει κατατεθεί στον αρμόδιο Εφέτη- Ανακριτή και η εγχείρισή της έχει γνωστοποιηθεί δημοσίως; Προφανώς, το περιεχόμενο της Έκθεσης δεν μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα, διότι ως μέρος της δικογραφίας της υπόθεσης, που βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνω Έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρεται σε πλειάδα τεχνικών ζητημάτων, που αφορούν στο έγκλημα των Τεμπών. Ο πραγματογνώμονας έλαβε υπόψη του τα στοιχεία που ήταν γνωστά, κατά το χρόνο σύνταξής της. Όπως, όμως, είναι γνωστό, στη συνέχεια ήρθαν στο φως νέα στοιχεία που οδήγησαν ακόμη και τον Πρωθυπουργό να επανατοποθετηθεί».

«Γνωρίζω ότι η στάση μου και οι παρεμβάσεις μας στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουν ενοχλήσει πολύ κάποιους, οι οποίοι επιχειρούν να στοχοποιήσουν προσωπικά όσους στέκονται αλληλέγγυοι στους συγγενείς και τα θύματα του δυστυχήματος με μόνο σκοπό μας τη διαλεύκανση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης. Παρά ταύτα, θα συνεχίσω να λέω «την ελευθερία, ελευθερία, το φόνο, φόνο, την ενοχή, ενοχή, με το πείσμα ενός τρελού που γράφει το όνομά του στον τοίχο με τα νύχια», καταλήγει ο κ. Βερβεσός.



