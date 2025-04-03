Για την απόφαση να μην μπορούν πλέον τα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις με ποικίλες ερμηνείες και αντιφατικά σε τέτοια θέματα».

«Τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών μπορούν να αποκτήσουν παιδί μέσω παρενθεσίας»

«Κατά την άποψη τη δική μας και τη σαφή έκφραση του πρωθυπουργού, τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών δεν είχαν το δικαίωμα να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, βάσει του προηγούμενου νόμου. Σε αυτό το μεσοδιάστημα υπήρξε όμως περίπτωση που το έκανε και έπρεπε να γίνει δεκτό το αίτημα, επομένως υπήρχε θέμα», ανέφερε αρχικά. «Τώρα λοιπόν τι έχουμε; Έχουμε μια ρύθμιση που ξεκαθαρίζει τα πάντα: δεν υπάρχει κανένα απολύτως δικαίωμα, γιατί τα βαφτίζουν δικαιώματα αυτά. Έχουμε μπερδέψει τις επιθυμίες με τα δικαιώματα. Έχει ένας μια επιθυμία, βγαίνει τη διαλαλεί, κάνουν το ίδιο άλλοι 20 και λένε πως είναι δικαίωμά μας».

«Οι κοινωνίες συγκροτήθηκαν για να μπορούν να προστατεύονται τα μέλη τους με τον πυρήνα της οικογένειας, κυρίως με το να διαιωνίζουν στον χρόνο το ανθρώπινο είδος. Αυτός είναι ο θεσμός της οικογένειας. Η γυναίκα είναι αυτή η οποία τεκνοποιεί και κυοφορεί κατά φύση», υπογράμμισε στη συνέχεια, διευκρινίζοντας ότι τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών μπορούν να αποκτήσουν παιδί μέσω παρενθεσίας. «Εκεί έχεις γυναίκα που είναι από τη φύση της προορισμένη να τεκνοποιεί. Όταν ιατρικά προκύπτει ότι η γυναίκα έχει πρόβλημα να τεκνοποιήσει, τότε το δικαστήριο μπορεί να σου δώσει άδεια. Ο άνδρας όμως δεν τεκνοποιεί».

Ερωτηθείς για το τι γίνεται στο εξωτερικό, ο κ. Φλωρίδης τόνισε:

«Εκεί θα πρέπει να έχεις διαδικασία αναγνώρισης. Αν έχουν αναγνωριστεί εκεί, δεν χρειάζεσαι αναγνώριση εδώ. Το Ελληνικό Δίκαιο αναγνωρίζει κάτι το οποίο το επιτρέπει. Ένας από τους βασικούς λόγους που επιχειρήθηκε αυτή η ρύθμιση είναι ότι η Ελλάδα θα πήγαινε να μετατραπεί σε μια χώρα σκληρής εκμετάλλευσης γυναικών που τις φέρανε απ' έξω, προκειμένου με το πρόσχημα αυτό να τεκνοποιούν και μετά τρέχα γύρευε».

Αναφορικά με την παρενθεσία στα ετερόφυλα ζευγάρια, όπου εκεί προκύπτει ότι η γυναίκα δεν μπορεί, το δικαστήριο μπορεί να σου χορηγήσει άδεια, όπως ενημέρωσε ο υπουργός. «Εκεί τα πράγματα είναι κατά φύση, γιατί αυτό είναι και το ερώτημα: αν παραβιάζεις τη φύση, πάνω στην οποία συγκροτήθηκαν οι κοινωνίες και οι οικογένειες. Μπαίνει ένας φραγμός εδώ, γιατί τα πράγματα πρέπει να αποκτήσουν το σωστό τους περιεχόμενο».

«Περιμένω απαντήσεις από τον Βερβεσό για το αν έκρυψε έκθεση που απορρίπτει συνωμοσίες για τα Τέμπη»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το ζήτημα του Δημήτρη Βερβεσού, ο οποίος κατηγορείται ότι έκρυψε έκθεση που απέρριπτε τις θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν μετά την τραγωδία των Τεμπών. «Υπάρχει ένα ζήτημα: το πρώτο αφορά τον κ. Βερβεσό, ο οποίος δεν είναι ένας απλός δικηγόρος, αλλά ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αναμένουμε απαντήσεις και από τον κ. Βερβεσό και από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση, περιμένω τις απαντήσεις».

«Δεν θυμάμαι τον κ. Βερβεσό και την Ολομέλεια των Προέδρων να έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας στην υπόθεση για το Μάτι. Αν όντως ισχύει ότι απέκρυψε την έκθεση, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πρόκειται για μείζον ζήτημα ηθικής τάξεως», σχολίασε.

«Ζήσαμε εδώ και έναν χρόνο σε έναν ωκεανό ψέματος που έπνιξε τον ελληνικό λαό, κάτω από μια λέξη: συγκάλυψη. Η διάδοση του ψέματος είναι πάρα πολύ εύκολη δουλειά. Όσο μια συνωμολογία απευθύνεται στα συναισθήματα του κόσμου, τόσο μεγαλύτερη έκταση θα έχει. Αυτήν τη στιγμή έχει καταρριφθεί το παραμύθι της συγκάλυψης. Δεν υπήρχε τίποτα το οποίο επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί, τίποτα. Έλεγα πάντα σε μια υπόθεση που συμμετείχαν 250 δικηγόροι, οι οποίοι διαρκώς ζητούν, και σωστά, να ελεγχθεί κάθε στοιχείο. Είναι δυνατόν με 250 δικηγόρους να κρυφτεί κάτι; Δηλαδή πόσο βλάκας πρέπει να είναι αυτός που κυβερνά τη χώρα, για να θέλει να κρύψει κάτι; Ποτέ δεν μας είπαν τι θέλουμε να συγκαλύψουμε».

Πηγή: skai.gr

