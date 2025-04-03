Στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κοζάνη. Ο πρωθυπουργός μίλησε για «ιστορική στροφή στον προστατευτισμό και μια πολύ απότομη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα έχει λειτουργήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Και είναι επίσης και μια απόκλιση από τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται την οικονομική και κοινωνική πρόοδο από την ίδρυση της.

«Μόλις χθες ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μία κολοσσιαίας διάστασης στροφής στην οικονομική πολιτική των ΗΠΑ. Εμείς είμαστε μια χώρα πάντα υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου και πιστεύουμε και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος, ο οποίος ξεκινά τελικά, δεν θα ωφελήσει κανέναν, θα βλάψει τους πάντες και ελπίζω και εύχομαι σύντομα να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια αποκλιμάκωση αυτών των προστατευτικών πρακτικών».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εκεί θα διαμορφωθούν οι αποφάσεις τις οποίες θα λάβουμε για τον τρόπο με τον οποίον θα αντιδράσουμε σε αυτήν την πρωτοφανή ιστορικά απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική οικονομία με σχέδιο, με υπευθυνότητα, θα μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες προκλήσεις και αναφέρθηκα σε αυτή την εξέλιξη για να καταδείξω μόνο το πόσο, θα έλεγα, ρευστό είναι το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και πόσο σημαντική είναι η πολιτική σταθερότητα την οποία έχουμε σήμερα στη χώρα και η δυνατότητα αυτής της κυβέρνησης να μπορεί να χαράσσει, μια σταθερή πορεία».

«Στόχος η δημιουργία πολλών νέων καλά πληρωμένων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση «Δίκαιη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στη Δ. Μακεδονία, στη νέα εποχή» ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «πολλοί εργάστηκαν για να μπορούμε να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μιλάμε με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και πράγματι το σχέδιο αυτό έχει έναν κύριο στόχο, έναν κεντρικό σκοπό και αυτός δεν είναι άλλος από τη δημιουργία πολλών νέων καλά πληρωμένων θέσεων απασχόλησης που θα υποκαταστήσουν την απώλεια των θέσεων εργασίας που η απολιγνιτοποίηση αναπόφευκτα προκάλεσε στην περιοχή σας».

Επιπλέον, πρόσθεσε:

«Θυμάμαι όταν πρωτομίλησα για την πολιτική της χώρας για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη, έγινε για πρώτη φορά το 2019. Μια πολιτική απόφαση δύσκολη, τολμηρή, η οποία όμως έπρεπε να συνοδευτεί αναπόφευκτα από ένα τέτοιο σχέδιο, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε στη Δυτική Μακεδονία πρωτίστως, αλλά και στην και στη Μεγαλόπολη, ορατότητα και προοπτική, κυρίως για τα νέα παιδιά, αλλά πρωτίστως για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που θα κληθούν να επιχειρήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας εδώ στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Και πιστεύω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Δεν θα πω αισιόδοξοι, αλλά πιο αισιόδοξοι σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο. Το πρόγραμμα έχει τρέξει πολύ γρήγορα, παρουσίασε ο Νίκος (σσ Παπαθανάσης) τις ωφελημένες επιχειρήσεις από τους διάφορους πυλώνες του προγράμματος. Μόνο αυτές οι δράσεις θα δημιουργήσουν παραπάνω από δυόμισι χιλιάδες θέσεις εργασίας και προφανώς βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, διότι φιλοδοξούμε ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλες σημαντικές μεγάλες επενδύσεις».

