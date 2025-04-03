«Η επιβολή μονομερών περιορισμών σε ό,τι αφορά την κίνηση εμπορευμάτων δεν κατατείνει στην οικονομική ασφάλεια. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο μεταξύ συμμάχων θα πρέπει πρωτίστως να επιλύονται επί τη βάσει της αμοιβαίας κατανόησης και του διαλόγου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στη διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ από τις Βρυξέλλες.

Αρχικά, μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε πως εξακολουθεί να έχει βαριές συνέπειες. «Ένας πόλεμος που δεν αφορά μόνο την περιοχή, αλλά αφορά συνολικά την παγκόσμια σταθερότητα και την αρχιτεκτονική ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, η οποία θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Και βεβαίως, θα έχει την Ουκρανία ως μέρος της συζήτησης για την επίλυσή του».

«Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συζήτηση για τη Νότια Γειτονία: τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Σαχέλ. Πρόκειται για την πιο ευάλωτη περιοχή σήμερα παγκοσμίως. Πλήττεται από πολλαπλές ανθρωπιστικές κρίσεις και πολέμους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ευημερία των λαών, έτσι ώστε να μπορεί η περιοχή να αποκτήσει τη σταθερότητα, η οποία είναι αναγκαία για το παγκόσμιο περιβάλλον. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα, τα οποία αφορούν την παράτυπη μετανάστευση και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Και τα ζητήματα αυτά θα τεθούν από τη χώρα μας στο πλαίσιο της συζήτησης που θα ακολουθήσει», είπε ο υπουργός στη συνέχεια, προσθέτοντας:

«Η συζήτηση, επίσης, θα επικεντρωθεί στα ζητήματα της περιφερειακής συνεργασίας με τις χώρες του Ινδο-Ειρηνικού. Πρόκειται για μία σημαντική συνεργασία, η οποία θα αφορά την κυβερνοασφάλεια, τις υβριδικές απειλές, αλλά και όλες τις άλλες απειλές, οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήττουν την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια ασφάλεια».

«Είμαστε υπέρ της αυτονομίας της ΕΕ και της διατλαντικής συνεργασίας»

«Πριν από 76 χρόνια, στις 4 Απριλίου του 1949, σαν αύριο, υπογράφηκε η Συνθήκη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Μαζί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε, στην πραγματικότητα, τη βασική δομή πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας για δεκαετίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί ο δεσμός αυτός ακέραιος, έτσι ώστε να πορευθούμε από κοινού σε ένα εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον με μεγάλες γεωπολιτικές μεταβολές. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τόσο τις κοινές μας αξίες, τις κοινές μας παραδοχές σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, αλλά επιπλέον να στηρίξουμε και μια οικονομία, η οποία θα είναι ευημερούσα».

Τέλος, ως προς τους νέους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Γεραπετρίτης σχολίασε:

«Η επιβολή μονομερών περιορισμών σε ό,τι αφορά την κίνηση εμπορευμάτων δεν κατατείνει στην οικονομική ασφάλεια. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο μεταξύ συμμάχων θα πρέπει πρωτίστως να επιλύονται επί τη βάσει της αμοιβαίας κατανόησης και του διαλόγου. Η Ελλάδα θα τηρήσει μια δημιουργική στάση. Είναι υπέρ της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της διατλαντικής συνεργασίας. Και θα επιδιώξουμε με κάθε μέσο να συνεργαστούμε ωφέλιμα προς το κοινό καλό και συμφέρον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.