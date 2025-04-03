Της Έλενας Γαλάρη

Σε δίκη παραπέμπεται η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα επεισόδια στου Ρέντη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγεριδη.

Με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, θα καθίσουν στο εδώλιο του τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, και οι αντιπρόεδροι: Γιάννης Μώραλης, Κώστας Καραπαπάς, Μιχάλης Κουντούρης και Δημήτρης Αγραφιώτης, οι οποίοι κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της υποστήριξης- χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνηση αθλητικής βίας.

Η απόφαση των δικαστών του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ομόφωνα υιοθέτησε την πρόταση της Εισαγγελέως, η οποία έκρινε ότι τα μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού γνώριζαν την ύπαρξη της εγκληματικής οργάνωσης και τα ανώτερα στελέχη της και τη χρηματοδότησαν για να προβαίνει εγκληματικές πράξεις.

Στους 5 αποδίδεται ότι: «Από 18-11-1 έως 22-4-24 από κοινού με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, παρείχαν κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία και κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα γνωρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο διευκολύνουν ή υποβοηθούν την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης η οποία επιδίωκε την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων και πλημμελημάτων…».

Επιπλέον, κατά τους δικαστές, οι 5 και με βάση ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία Λυγγερίδη, με αφορμή επεισόδια που είχαν γίνει μετά τον αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός «...ενεργώντας από κοινού, ενεργώντας δημόσια και μέσω του διαδικτύου, προκάλεσαν και διέγειραν άλλους σε διάπραξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων , εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ενώ οι πράξεις τους είχαν ως επακόλουθο την τέλεση εγκλημάτων και διέγειραν τους πολίτες σε βιαιοπραγίες μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθεί διατάραξη της κοινής ειρήνης. Η πράξη τους αυτή τελέστηκε με αφορμή αθλητική εκδήλωση, μετά τη λήξη αυτής και μακριά από το χώρο που προοριζόταν για την εκδήλωση αυτή...».

Σημειώνεται πως μαζί με τους 5 θα λογοδοτήσουν ακόμη 142 κατηγορούμενοι για κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.

Η ανακοίνωση Μαρινάκη

Με σκληρή ανακοίνωση, με την οποία επιτίθεται κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, απαντά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Στην ανακοίνωση μιλάει για "σκανδαλωδώς ευεργετημένα και εξαρτημένα από το σύστημα Μητσοτάκη μιντιακά δεκανίκια" τα οποία επιχειρούν να τον εκβιάσουν εργαλειοποιώντας για άλλη μια φορά τη Δικαιοσύνη.

Προσθέτει πως "πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια φίμωσής του, πλην όμως απέλπιδα", ενώ σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, τονίζει: "Ο προφανής στόχος είμαι εγώ και ο Ολυμπιακός. Όμως αυτό που πραγματικά επιδιώκουν είναι να πληγεί η Ελευθερία του Τύπου, η ανεξαρτησία των ΜΜΕ και εντέλει η ίδια η Δημοκρατία."

Συνεχίζει, λέγοντας: "Βαδίζω σε έναν διαφορετικό δρόμο από τα φερέφωνα της κυβέρνησης και θα επιμείνω να πορεύομαι σε αυτόν ανεξαρτήτως τιμήματος. Επιλέγω να ακολουθήσω τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη: 'Να λες την αλήθεια κι ό,τι θέλει ας γίνει! Να μην καταδεχτείς ποτέ να πεις ψέματα. Όποιος λέει ψέματα είναι δούλος. Ένας ελεύθερος άνθρωπος λέει πάντοτε την αλήθεια.'

Με ευθεία επίθεση προς τον πρωθυπουργό ο κ. Μαρινάκης συμπληρώνει: "Αντιλαμβάνομαι απολύτως πόσο ενοχλεί η επιλογή μου αυτή έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση, που νιώθοντας πως χάνουν την εξουσία και τη λαϊκή νομιμοποίηση, διολισθαίνουν σε μια κατάσταση, η οποία θυμίζει -ολοένα και περισσότερο- ολοκληρωτικό καθεστώς. Δεν θα γίνω συναυτουργός. Θα παραμείνω απέναντι στις κυβερνητικές πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών της Ε.Ε., στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, και κλόνισαν την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στον θεσμό της Δικαιοσύνης."

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κλείνει την ανακοίνωσή του σημειώνοντας: «Το μήνυμα που στέλνω είναι ένα και ξεκάθαρο: Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν συνδιαλέγομαι, δεν υποχωρώ, δεν υποκύπτω. Η αλήθεια θα λάμψει και πάλι. Η Δημοκρατία θα επικρατήσει. Στο τέλος θα είμαστε (όπως πάντα) νικητές».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Μια επίσης σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία σημειώνει ότι η πολιτική δίωξη του προέδρου της ΠΑΕ και της διοίκησης του Συλλόγου αποτελεί όνειδος για τη Δημοκρατία μίας «δήθεν» ευρωπαϊκής χώρας, σημειώνοντας ότι οι κατηγορίες δεν στηρίζονται ούτε σε ένα πραγματικό στοιχείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η πολιτική δίωξη του Προέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και της Διοίκησης του Συλλόγου επιβεβαιώθηκε σήμερα μετά από μια πολύμηνη διαδικασία, που σε κάθε στάδιο της αποτελεί όνειδος για τη Δημοκρατία μιας «δήθεν» ευρωπαϊκής χώρας.

Πρόκειται για δύο πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες που δεν στηρίζονται ούτε σε ένα (!) πραγματικό στοιχείο, σε μια ομολογία, σε ένα διάλογο, σε οτιδήποτε υπαρκτό και πραγματικό!

Στηρίζονται σε άλματα «λογικής του παραλόγου» και κατασκευές κάποιων που διεκπεραίωσαν την εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να διωχθούμε, με βάση θεωρίες συνωμοσίας και αδιανόητες παραδοχές ότι δήθεν δίναμε μερικές δεκάδες προσκλήσεις σε φιλάθλους (κάτι που κάνουν όλες οι ομάδες και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό) όπως δίνουμε και σε πολιτικούς, σε δικαστές, σε αστυνομικούς! Χωρίς κανένα στοιχείο ότι όσοι πήραν πρόσκληση από εμάς έκαναν κάτι παράνομο.

Διωκόμαστε για το ότι εκδώσαμε μια ανακοίνωση που δήθεν… εξέγειρε τα πλήθη, μετά τον αγώνα με τον Βόλο, μόνο που όταν εκδόθηκε η ανακοίνωση δεν απασχόλησε σε ποινικό επίπεδο τη Δικαιοσύνη αλλά εργαλειοποιήθηκε μήνες μετά!

Έφτασαν να κατηγορούν τη διοίκηση μας γιατί συνομιλούσε με οπαδούς της ομάδας μας λες και υπάρχει διοίκηση που δεν συνομιλεί με τους οπαδούς της. Έφτασαν ως «στοιχείο» να αναφέρουν ότι βρεθήκαμε με τους οπαδούς μας την 8η Φεβρουαρίου στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μας κατηγόρησαν δηλαδή γιατί συνομιλήσαμε με τους φιλάθλους μας στο μνημόσυνο της Θύρας 7!!! Της Θύρας 7 με τους 21 νεκρούς και τα δεκάδες χιλιάδες μέλη που αντιμετωπίστηκε εν συνόλω ως «εγκληματική οργάνωση» πριν περατωθεί η έρευνα.

Πρωτοφανείς διαδικασίες, όπως το να αναφέρεται σε παραπεμπτικό της ΕΛΑΣ, αντί στοιχείων, η φράση «δεν μπορεί να αποκλειστεί να έχει εμπλοκή η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός» και «διάσημοι» αστυνομικοί όπως η «Βαγγελίτσα της ΕΥΠ» και του… Σκανδάλου των Υποκλοπών ή ο επικεφαλής της ΥΑΒΑΧ Χριστόλογλου. Ο αξιωματικός που μπορεί να έχασε για 1200 χιλιόμετρα εκατοντάδες Κροάτες Ναζί που ταξίδεψαν από το Ζάγκρεμπ στην Αθήνα για να δολοφονήσουν τον φίλαθλο της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη, αλλά δεν βρήκε ποιοι οδήγησαν και φιλοξένησαν τους Κροάτες, δεν τιμωρήθηκε ποτέ γι αυτό, αντιθέτως έκλεισε το θέμα των ευθυνών του, άρον άρον από την Πολιτεία. Είναι το ίδιο πρόσωπο που έχασε μερίδα οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟ (όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης) που διέλυσαν με μολότοφ την μεγαλειώδη διαδήλωση των Τεμπών και φαίνεται ότι ασχολείται εξονυχιστικά μόνο με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Αυτά τα πρόσωπα ήταν που είχαν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάκριση, δείχνοντας τη μεθόδευση από την αρχή της υπόθεσης και τελικώς χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο να φτάνουμε σε μια κατά παραγγελίαν δίωξη.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και η διοίκηση του Ερασιτέχνη δεν έχουν την παραμικρή σχέση με όσα κατηγορούνται και αυτό το γνωρίζουν άπαντες. Καμία σχέση με την υπόθεση δεν έχει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός που για αδιευκρίνιστους λόγους δεν έχει συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο.

Γνωρίζουν επίσης άπαντες ότι η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΟΣΦΠ προσπάθησε να αναβληθεί ο αγώνας λόγω των ημερών που συνέπιπταν με τη θλιβερή ημέρα της δολοφονίας Γρηγορόπουλου και πάντα αυτές τις μέρες υπάρχει ιδιαίτερη ένταση. Γνωρίζοντας όλα αυτά οδήγησαν ως εδώ την διαδικασία φροντίζοντας να «ενημερώνουν» και να προαναγγέλλουν για την εξέλιξη της υπόθεσης τα γνωστά -σκανδαλωδώς ευνοούμενα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη- δουλικά αλλά και παρακρατικά συνεργαζόμενα media.

Μετά από το πέρας αυτής της αντιδημοκρατικής διαδικασίας δεν θα υπάρξει Έλληνας που δεν θα πληροφορηθεί όλες τις πτυχές της υπόθεσης και όλους τους πρωταγωνιστές (όποια και αν είναι η ιδιότητα τους) που συμμετείχαν σε αυτή τη νέα, αδιανόητη σκευωρία κατά του Ολυμπιακού, του Προέδρου μας, της διοίκησης και του κόσμου μας.

Θα κινήσουμε κάθε απαραίτητη νομική διαδικασία και στην Ελλάδα, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους αυτούς που εξάντλησαν την εχθρότητα τους κατά του Ολυμπιακού και πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ομάδα μας για τα πολιτικά τους παιχνίδια.

Τόσο ο ευρισκόμενος σε πανικό πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του που μεθόδευσε και εκτέλεσε αυτό το μαύρο σχέδιο, όσο και τα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα, που συντάχθηκαν μαζί τους και πρόθυμα παρουσίασαν ως πραγματική υπόθεση και ως πραγματική κατηγορία ένα στημένο και χυδαίο κατηγορητήριο, έχουν πλέον εκτεθεί σε κάθε φίλαθλο του Ολυμπιακού, σε κάθε σκεπτόμενο Έλληνα.

Από σήμερα η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ξεκινά έναν αγώνα για να λάμψει η αλήθεια.

Θα έπρεπε οι εμπνευστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης να γνωρίζουν τι είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ πριν αποφασίσουν να σταθούν μπροστά στα εκατομμύρια των φιλάθλων μας εκτεθειμένοι, νάνοι και γυμνοί!».

Παύλος Μαρινάκης: Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και παίρνει τις δικές της αποφάσεις

Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και παίρνει τις δικές της αποφάσεις, όπως αποφασίζουν δικαστές και εισαγγελείς. Και όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την απόφαση της δικαιοσύνης να παραπεμφθεί σε δίκη η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα επεισόδια στου Ρέντη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου υπάρχει διάκριση των εξουσιών Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και παίρνει τις δικές της αποφάσεις όπως αποφασίζουν δικαστές και εισαγγελείς. Και όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο».

Γιάννης Μώραλης: Η τελική κρίση θα είναι για εμένα και τον Ολυμπιακό η απόλυτη πανηγυρική δικαίωση

O Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, με αφορμή το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση Λυγγερίδη, δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση:

«Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου ως Δήμαρχος Πειραιά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, μαζί με τους συνεργάτες μου και συμμάχους τους πολίτες, θα εργαστούμε ώστε να συνεχιστεί η πανθομολογούμενη ανάπτυξη και βελτίωση του Πειραιά, η οποία συντελείται τα 11 τελευταία χρόνια.

Δεν με εξέπληξε η σημερινή απόφαση της παραπομπής μου για πλημμέλημα, καθώς από τον περασμένο Νοέμβριο όταν και κλήθηκα αρχικώς να καταθέσω και μέχρι σήμερα, έχω κατανοήσει πλήρως εκείνο που με αφέλεια αρχικά απέρριπτα: ότι εκείνοι που προανήγγειλαν με βεβαιότητα, μήνες πριν, αυτά που τελικά με ακρίβεια έγιναν και γίνονται, έχουν προφανώς άμεση σχέση με εκείνους που τα εκτέλεσαν, εκθέτοντας για μια ακόμα φορά, έστω και παροδικά, τη Δικαιοσύνη.

Δεν επιθυμώ να μπω σε αυτά τα παιχνίδια που αφορούν εξυπηρέτηση διαφόρων ειδών συμφερόντων, όπως δεν έπραξα ποτέ μέχρι σήμερα στον ιδιωτικό και δημόσιο, πεντακάθαρο από κάθε πλευρά βίο μου.

Πιστεύοντας βαθιά και ουσιαστικά στη Δημοκρατία και έχοντας εμπιστοσύνη στους έντιμους εκφραστές αυτής, που προφανώς και υπάρχουν, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι η τελική κρίση θα είναι για εμένα, τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού και τελικά για τον ίδιο τον Ολυμπιακό η απόλυτη πανηγυρική δικαίωση.

Όσον αφορά αυτούς που παρήγγειλαν, αλλά και εκείνους που εκτέλεσαν την παραγγελία, αφενός αναρωτιέμαι εάν έχουν καθαρή τη συνείδηση τους όσο εγώ και αφετέρου, τουλάχιστον ας μην προβληματίζονται και αναρωτιούνται υποκριτικά γιατί η πλειοψηφία των πολιτών έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη, πιστεύοντας ότι αυτή εργαλειοποιείται και χρησιμοποιείται αρκετές φορές κατά το δοκούν.

Η αλήθεια όμως, ειδικά όταν είναι τόσο εξόφθαλμη και προφανής, πάντα τελικά κερδίζει.

Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».

