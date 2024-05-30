Για την επικείμενη μάχη των Ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου μίλησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης.

«Αυτήν τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μετριέται στο 14-15%. Έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 34 με 35 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 17 - δηλαδή 18 μονάδες διαφορά - να θεωρείται αποτυχία αυτό για την κυβέρνηση;» αναρωτήθηκε ο κ. Κυρανάκης, προσθέτοντας πως «η ΝΔ θα ξεπεράσει τον πήχη του 33% όχι επειδή δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, αλλά διότι έχουμε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο».

«Εμείς δεν μένουμε στο 41% ως πανάκεια για όλα. Η κάλπη στις 9 Ιουνίου είναι άδεια, με τη χώρα να χρειάζεται μια ισχυρή εκπροσώπηση στο εξωτερικό για τα εθνικά θέματα», συμπλήρωσε.

«Απέναντι σε κάθε καλοθελητή που συκοφαντεί την Ελλάδα διεθνώς, εμείς αντιπαραβάλλουμε τη σταθερότητα. Τα παιδιά του Λιμενικού με το εθνόσημο χρειάζονται την προστασία της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε κάθε άθλιο διακινητή. Η πρόταση του Μητσοτάκη για Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα θα περάσει από την ΕΕ, αν πάμε καλά και στείλουμε μήνυμα σταθερότητας».

Απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστολή στην Κομισιόν αναφορικά με την ακρίβεια, ο κ. Κυρανάκης αναρωτήθηκε:

«Μα όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, τη Συμφωνία για το Μεταναστευτικό, το Ταμείο Ανάκαμψης και την εξασφάλιση τόσων πόρων, πώς τα καταφέραμε; Δεν στείλαμε επιστολές; Εγώ θέλω να σκεφτούν οι Έλληνες ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τα εθνικά μας συμφέροντα απέναντι στον Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός που πέτυχε την αναβάθμιση των εξοπλιστικών ή ο Κασσελάκης με το T-shirt;»

Νέα εφαρμογή για την ψηφιακή νηολόγηση πλοίου - Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στα Posidonia

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι έρχεται η ψηφιοποίηση της νηολόγησης πλοίων στην ελληνική σημαία.

«Ήταν μια διαδικασία με πάρα πολλή χαρτούρα. Να σας πω ότι από τα 4.500 πλοία του ελληνόκτητου στόλου, μόλις 480 από αυτά ήταν νηολογημένα. Πλέον οι πλοιοκτήτες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα από την πλατφόρμα niologio.gov.gr να νηολογούν τα πλοία τους στην ελληνική σημαία. Η εφαρμογή λειτουργεί από χθες και θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό τον κ. Στυλιανίδη τη Δευτέρα στα Posidonia».

Πηγή: skai.gr

