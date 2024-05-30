Σε θύρα φιλάθλων του Ολυμπιακού με την παρέα του - κι όχι από την θύρα των VIP - παρακολούθησε τον τελικό του Conference League χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πανηγύρισε τη κατάκτηση του τροπαίου μαζί με τους φίλαθλους.

«Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους. Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.

Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που κυνήγησαν το όνειρο και το πέτυχαν.

Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους.

Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία. pic.twitter.com/KUejeIqNST — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.