Ο Στέφανος Κασσελάκης πανηγυρίζει την κατάκτηση του Conference League σε θύρα του Ολυμπιακού – Βίντεο 

«Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους. Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

ολυμπιακος Conference League

Σε θύρα φιλάθλων του Ολυμπιακού με την παρέα του - κι όχι από την θύρα των VIP -  παρακολούθησε τον τελικό του Conference League χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πανηγύρισε τη κατάκτηση του τροπαίου μαζί με τους φίλαθλους.

«Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους. Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. 

