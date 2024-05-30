Σε θύρα φιλάθλων του Ολυμπιακού με την παρέα του - κι όχι από την θύρα των VIP - παρακολούθησε τον τελικό του Conference League χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πανηγύρισε τη κατάκτηση του τροπαίου μαζί με τους φίλαθλους.
«Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους. Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 29, 2024
Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που κυνήγησαν το όνειρο και το πέτυχαν.
Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους.
Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία. pic.twitter.com/KUejeIqNST
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.