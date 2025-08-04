ΠΑΣΟΚ: «Χωρίς σχέδιο, κάθε καλοκαίρι θα μετράμε στάχτες και καμένα στρέμματα»

«Η συνέντευξη του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη στην εφημερίδα “Βραδινή της Κυριακής” αποτελεί, κυρίως, επικοινωνιακή άμυνα, που αποδίδει ευθύνες στην “κλιματική κρίση” και την “ατομική αμέλεια”», σχολιάζουν σε κοινή ανακοίνωση τους, ο Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος του ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι παραβλέπει «το ιστορικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων (πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα την περίοδο 2019-2025), τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, την κατάργηση κρίσιμων υποδομών (13 ΠΕΚΕΠ) και την περιορισμένη αναβάθμιση των Canadair, την έλλειψη αξιολόγησης της αποδοτικότητας των μισθωμένων εναέριων μέσων, παρά τις δαπάνες άνω των 500 εκατ. ευρώ, την αδράνεια που αφήνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς ουσιαστική στήριξη».

Στην ανακοίνωση με τίτλο: «Χωρίς σχέδιο, κάθε καλοκαίρι θα μετράμε στάχτες και καμένα στρέμματα», σημειώνουν πως η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις σε καμένες εκτάσεις στην ΕΕ, παρότι χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν παρόμοιο κλίμα και περισσότερες ημέρες υψηλού κινδύνου, ότι από το 2019 έως το 2025 έχουν καταστραφεί πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα και πως «η αποτυχία αυτή δεν είναι “μοιραία”, αλλά συνδέεται με την έλλειψη πρόληψης και τον παρωχημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό που εξακολουθεί να βασίζεται σε γραμμικά, αντιδραστικά μοντέλα, όπως επανειλημμένα έχει επισημανθεί από το ΠΑΣΟΚ».

Ως προς την αναφορά σε έργα πρόληψης 400 εκατ. ευρώ και επιτήρηση με drones, σχολιάζουν ότι «ο υπουργός παραθέτει ποσά και αριθμούς, χωρίς να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα αυτών των δράσεων». Σχολιάζουν ότι παρά τις διακηρύξεις περί «ισχυρού στόλου», μεγάλες φωτιές έδειξαν καθυστερήσεις σε εναέρια και επίγεια συνδρομή. Τονίζουν πως το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη μονιμοποίηση και θεσμική ενίσχυση των έμπειρων εποχικών ώστε να λειτουργούν ομάδες πρόληψης όλο τον χρόνο. Σημειώνουν ότι ο εκσυγχρονισμός παραμένει αποσπασματικός και καθυστερημένος, καθώς «η κυβέρνηση αφαίρεσε τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠ) από το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, ακυρώνοντας σημαντική αποκεντρωμένη υποδομή, ενώ δεν υλοποιήθηκε ούτε η αναβάθμιση των 8 Canadair που θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητά τους». Επίσης αναφέρουν ότι «η επιλογή μισθώσεων αμφίβολης αποτελεσματικότητας αεροσκαφών δεν έχει ποτέ αξιολογηθεί αντικειμενικά», ότι «ο νέος εξοπλισμός είναι περιορισμένος και πολλές παραλαβές μεταφέρονται στο μέλλον, ενώ το σύστημα ENGAGE εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα σύμφωνα με τους εργαζόμενους».

Τονίζουν ως προς το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» ότι ο υπουργός επικαλείται ποσοστό απορρόφησης 53%, όμως: «το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει στη Βουλή αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και λίστα έργων, χωρίς να λάβει απάντηση», ότι «ειδικοί τονίζουν ότι χωρίς αποκεντρωμένα κέντρα επιχειρήσεων και πλήρως εκσυγχρονισμένο στόλο, η αύξηση πόρων δεν αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα» και ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένουν χωρίς επαρκή χρηματοδότηση για πρόληψη, ενώ τους μεταφέρεται διοικητική ευθύνη χωρίς αντίστοιχους πόρους. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει συστηματικές καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα πυρανίχνευσης και διαχείρισης δασών.

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ακόμη ότι «η έμφαση στην “ατομική ευθύνη” μεταθέτει το βάρος στους πολίτες αντί να αντιμετωπίζει τα διαρθρωτικά προβλήματα». Σε αυτό το πλαίσιο σχολιάζουν μεταξύ άλλων ότι «οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να καθαρίσουν οικόπεδα, ενώ το κράτος δεν εξασφαλίζει μόνιμο προσωπικό πρόληψης, δασοπυρόσβεσης και φύλαξης» και ότι «η ευθύνη του κράτους είναι να μειώνει το ρίσκο: καθαρισμοί δασών, χαρτογράφηση κινδύνων, έγκαιρη ανίχνευση, εκπαίδευση. Αυτές οι δράσεις δεν έγιναν επαρκώς, με αποτέλεσμα οι φωτιές να ξεφεύγουν στις πρώτες ώρες».

Σχετικά με την ανακοίνωση για 2,5 εκατ. ευρώ και οχήματα σε εθελοντικές οργανώσεις, σχολιάζουν ότι «οι ίδιοι οι εθελοντές αναφέρουν ελλείψεις σε εκπαίδευση, εξοπλισμό και επιχειρησιακή ενσωμάτωση». Το ΠΑΣΟΚ ζητά θεσμική αναγνώριση, πιστοποίηση και σταθερή χρηματοδότηση των εθελοντικών ομάδων.

Στην εκτενή ανακοίνωση τους οι κκ Πουλάς και Χάλαρης τονίζουν ακόμη «την ανάγκη ριζικής αλλαγής μοντέλου, με μετάβαση από την καταστολή στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, ουσιαστική ενίσχυση των ΟΤΑ, πλήρη διαφάνεια και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων μέσων και έργων». Υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια «ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική που θα μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο, θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα βάζει τέλος στη “θεοποίηση της επικοινωνίας” και την υποβάθμιση της ουσίας στην πολιτική προστασία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.