Απαντώντας σε δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε ότι «από χθες κρύβεται από τα ερωτήματα που της απευθύνονται τόσο για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για σειρά αρνητικών εξελίξεων όπως ο διπλωματικός αποκλεισμός της χώρας μας από την τριμερή σύνοδο "συνεργασίας" Τουρκίας-Ιταλίας-Δυτικής Λιβύης» ενώ σήμερα επανεμφανίστηκε.

«Πώς εξηγεί ότι η φίλη και "στρατηγική σύμμαχος" του κ. Μητσοτάκη, πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον κ. Ερντογάν και την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης και συζήτησαν ερήμην της Ελλάδας και των συμφερόντων της συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων;», αναφέρει στο σχόλιό του ο κ. Τσουκαλάς και τόνισε πως «κυβέρνηση παραμένει βουβή και άφωνη μπροστά στην επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Δεν αξίζει στη χώρα μας η θέση του ουραγού των εξελίξεων που της επιφυλάσσει η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας».

Κάλεσε την κ. Σδούκου να μην προσποιείται «για να βγει από τη δύσκολη θέση της, ότι δεν ξέρει την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο, που είναι εξαρχής άκυρο και δεν παράγει έννομες συνέπειες. Είναι δημόσια και επανειλημμένως διατυπωμένη στα εθνικά και διεθνή φόρα, ήδη από το 2019, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πιάστηκε στον ύπνο - κατά δήλωση πρωτοκλασάτων υπουργών της».

Πηγή: skai.gr

