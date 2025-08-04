Στην κατασκευή νέου τμήματος του φράχτη (μήκους πέντε χιλιομέτρων) στην ευρύτερη περιοχή της Κορνοφωλιάς του Δήμου Σουφλίου καθώς και στις αρχές που υπαγορεύουν το συγκεκριμένο έργο, όπως η ευθύνη φύλαξης των συνόρων και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρθηκε, σήμερα, από τον Έβρο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε δηλώσή του σε τοπικά ΜΜΕ -πλησίον του φράχτη, στην περιοχή της Μανίτσας- ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η φύλαξη των συνόρων είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τη χώρα, νομιμότητας και σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου -ένα έργο που, όπως υπογράμμισε, «στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει πάρει σάρκα και οστά μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές».

Αναφερόμενος επιγραμματικά στις εφαρμοζόμενες πολιτικές που, όπως είπε, έδωσαν «σάρκα και οστά» στην επίτευξη της φύλαξης των συνόρων, έκανε μνεία στη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού (περίπου 2.000 συνοριοφυλάκων μόνο στον Έβρο) για τη φύλαξη -με αυταπάρνηση, όπως τόνισε- των συνόρων καθώς και εξοπλισμού, αλλά και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και την περαιτέρω κατασκευή του φράχτη, «ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό έργο αποτροπής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

