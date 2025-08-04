Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση για τις δηλώσεις Απατζίδη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

H εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου με δήλωσή της κάλεσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει εάν η τοποθέτηση της αναπληρώτριας Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ Μαρίας Απατζίδη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί επίσημη θέση του κόμματος.

«Η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ κα Μαρία Απατζίδη δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράγει έννομα αποτελέσματα» επισήμανε η κ. Σδούκου και πρόσθεσε:

«Η ελληνική κοινή γνώμη μαθαίνει ξαφνικά ότι ενώ το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν το αναγνωρίζει καμία χώρα στον κόσμο και το έχει καταδικάσει πολλάκις με τον πλέον επίσημο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΠΑΣΟΚ βάλθηκαν να ξαναγράψουν την ιστορία του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας όπως τους βολεύει, αρκεί να αφήσουν, όπως πιστεύουν, ακόμη ένα στίγμα στην εικόνα της Κυβέρνησης».

Η εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε, απευθύνοντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το εξής απλό ερώτημα: «Αυτό που δήλωσε η κα Απατζίδη αποτελεί την επίσημη θέση του κόμματός του στο ζήτημα; Διότι αν δεν είναι, καλό είναι να καταδικάσει άμεσα τα όσα ακούστηκαν από το στέλεχος της παράταξής του».

Και κατέληξε: «Στη Νέα Δημοκρατία απευχόμαστε να έχει υιοθετήσει ο κ. Ανδρουλάκης μια τέτοια αντεθνική θέση. Η αντιπολίτευση πρέπει να καταλάβει ότι δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

