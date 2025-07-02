Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πράσινη παράταξη θα ζητείται διερεύνηση για κακούργημα για τους δύο πρώην υπουργούς για συνέργεια ή και ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ ο Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος, για μια ακόμη φορά έκανε «φροντιστήριο», ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε απορίες και τόνισε ότι υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής των ενδεχόμενων αδικημάτων λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας. Τα μέλη σε κοινή γραμμή έδειξαν να στηρίζουν και να συμφωνούν με τη στρατηγική που χαράζει το κόμμα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στο Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο έγινε αναλυτική ενημέρωση για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017-2025 και συζητήθηκαν οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του κόμματος με βασική προτεραιότητα να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και με κύριο στόχο να μην επέλθει παραγραφή των αδικημάτων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα και έδωσε σήμα για τέλος στην εσωστρέφεια ο Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε τον τόνο και το σήμα για μετωπική σύγκρουση με την Κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έβαλε στο κάδρο των πολιτικών ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο μεγάλο σκάνδαλο, που αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σκάνδαλο που διασύρει τη χώρα μας πανευρωπαϊκά και που θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον ελληνικό λαό.

Έχω τρία απλά ερωτήματα για τον κ. Μητσοτάκη. Από πότε γνωρίζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί δεν το απέτρεψε με αποτέλεσμα να επιβληθεί ένα τεράστιο πρόστιμο; Γιατί παρείχε πολιτική κάλυψη στο κομματικό κύκλωμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει πρωταγωνιστήσει στη διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων;» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην αρχική του τοποθέτηση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρότρυνε τα μέλη του Πολιτικού Κέντρου να μην δείχνουν καμία ανοχή στον πόλεμο παραπληροφόρησης που όπως είπε εξαπολύει η ΝΔ και να σταθούν ευθύβολα και καθαρά απέναντι στα fake news. Μάλιστα δεν έκρυψε και την ενόχλησή του για τον συμψηφισμό των ευθυνών που επιχειρείται από την πλειοψηφία, τονίζοντας ότι η παράταξη και ο ίδιος προσωπικά έχουν δώσει μάχη για την αποκάλυψη των παθογενειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν μπορεί να πει ότι ξαφνιάστηκε με το κείμενο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον είχε ενημερώσει από το 2020 με ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χτυπώντας του το καμπανάκι του κινδύνου αλλά και προσωπικά με τοποθετήσεις μου το 2023, το 2024 και το 2025, ακόμη και με επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως υπεύθυνος για αυτό το νέο μεγάλο σκάνδαλο, που πλήττει τη χώρα μας», είχε τονίσει στη δήλωση του.

Εκλογική ετοιμότητα και προετοιμασία για ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε και το πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται λόγω της συγκυρίας. “Να είμαστε έτοιμοι για όλα” φέρεται να είπε δίνοντας οδηγίες για την δημιουργία Επιτροπής Ψηφοδελτίων μέσα στο καλοκαίρι. Στην αναγκαία πολιτική αλλαγή μετά τις απαραίτητες ενέργειες που θα αποτρέπουν την παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων των υπουργών αναφέρεται και η ανακοίνωση του Συντονιστικού.

«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων, μόνη λύση για να γυρίσει η χώρα σελίδα από τη διαφθορά και την παρακμή είναι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή».

Αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί και η γραμματεία της ΚΟΕΣ, κάτι που έθεσε και ο γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης που έβαλε στο τραπέζι και τις γραμματείες ΝΟΕΣ, έτσι ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις θέσεις του κόμματος για την Οικονομία.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Καμία πολυτέλεια για εσωστρέφεια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος σημειώνοντας ότι την ώρα της μάχης η εσωστρέφεια δεν έχει θέση. «Σας παρακαλώ δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για εσωστρέφεια», φέρεται να είπε.

Τον λόγο στη συζήτηση του Πολιτικού Κέντρου, εκτός από τον πρόεδρο και τον τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη έλαβαν ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο συντονιστής προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης και η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε σε 9 άξονες την αποτυχία της Κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλάκης έβαλε στο τραπέζι της συζήτησης το Ταμείο Ανάκαμψης και την επιστρεπτέα προκαταβολή κρούοντας τον κώδωνα για τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση έχει διαχειριστεί τα κονδύλια.

