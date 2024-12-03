Της Δέσποινας Βλεπάκη

«Δεν μπαίνουμε σε αυτήν την κουβέντα. Θα κινηθούμε θεσμικά, δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία. Είναι νωρίς να μπούμε σε προτάσεις. Έχουμε περιγράψει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το πρόσωπο που θα είναι υποψήφιο. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε.» είναι το πρώτο σχόλιο στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη στο κάλεσμα που απηύθυνε ο Αλέξης Χαρίτσης στις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας τον πρόεδρο της αρχής για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών κύριο Χρήστο Ράμμο.

Την ίδια ώρα επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως επικοινωνία από πλευράς Νεας Αριστεράς προς το ΠΑΣΟΚ, για το προσκλητήριο που ήρθε από τον Αλεξη Χαρίτση από το περιστύλιο της Βουλής. Ο σεβασμός στο πρόσωπο του Χρήστου Ράμμου είναι δεδομένος καθώς στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίνεται στον ρόλο του όπως αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μάλιστα επεσήμανε λίγο νωρίτερα μιλώντας στα «Παραπολιτικά» ότι βεβιασμένες κινήσεις μπορεί να « κάψουν» σοβαρά πρόσωπα.

«Εμείς δεν αποδοκιμάσαμε τον κ.Ράμμο. Είπαμε ότι δεν είναι τώρα η ώρα. Δεν είναι δυνατόν καθένας να λέει άποψη. Ο κύριος Ράμμος έδωσε μάχη για τη Δημοκρατία και όχι για φιλοδοξίες», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Είχε προηγηθεί το άδειασμά της Χαριλάου Τρικούπη στο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς, Θοδωρή Μαργαρίτη που είχε αναφερθεί στο πρόσωπο του Χρήστου Ράμμου ως επιλογή για το ανώτατο Πολιτειακό αξίωμα. «Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να παίζει ο οποιοσδήποτε δημόσια την κολοκυθιά» σχολίαζαν στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδουλάκη, με την απάντηση να έρχεται σήμερα μέσω ανάρτησης στο Facebook από τον επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς, που χαρακτήρισε «υπεραντίδραση» της ηγεσίας στην παρέμβαση του.

«Το όνομα του Χρ. Ράμμου είναι ενδεικτικό. Δεν κάνω εγώ υποδείξεις…. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είχε "υπεραντίδραση" στην παρέμβαση μου. Την αξιολογώ με προσοχή. Ωστόσο θα επιμένω- όχι στα θέματα των προσώπων για ΠτΔ- άλλα στη στρατηγική για συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου ώστε να μην υπάρχει κατακερματισμός άλλα πρωτοβουλίες που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.» σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ο Θοδωρής Μαργαρίτης.

Είναι φανερό ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ δέχεται πίεση τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τα αριστερά. Και ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταθέτει τη μια τροπολογία μετά την άλλη για θέματα που αφορούν την κοινωνία και την οικονομία, ο Αλέξης Χαρίτσης με την πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιχείρησε να λάβει το κόμμα του την πρωτοβουλία των κινήσεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Είναι κάτι που γνωρίζουν καλά στη Χαρίλαου Τρικούπη που σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται και προχωρά μπροστά με πρόγραμμα και προτάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.