BBC: Κοντά σε συμφωνία για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα είναι «κοντά», δήλωσε στο BBC πρώην σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη ανέφερε ότι «φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει» για τη μετεγκατάσταση των Ελγίνεων Μαρμάρων στην Αθήνα, τα οποία ελήφθησαν από την Ακρόπολη πριν από περισσότερα από 200 χρόνια και εκτίθενται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Το παραπάνω δημοσίευμα έρχεται αφότου ο Κιρ Στάρμερ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκαν για συνομιλίες στην Downing Street την Τρίτη. Ωστόσο, τα Γλυπτά δεν συζητήθηκαν στην έναρξη της συνάντησης, σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά.

Περί τα 35 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογό του, η οποία έληξε χωρίς να γίνουν δηλώσεις. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πέρασε το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ λίγο πριν από τις 13:00 με σκοπό την επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, το ζήτημα των Γλυπτών δεν βρίσκεται τυπικά στην ατζέντα της συνάντησης, ωστόσο είναι σίγουρα το θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα ετέθη, άλλωστε αποτελεί ένα διαρκές αίτημα που η Ελλάδα συζητεί με το Βρετανικό Μουσείο. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, χαιρετίζει το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο εφόσον υπάρξει συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο.

