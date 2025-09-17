της Δέσποινας Βλεπάκη

Τα μαχαίρια απο τα θηκάρια έβγαλαν οι πρώην σύντροφοι που ρίχνουν σφοδρά πυρά στον Ανδρέα Λοβέρδο για την προσχώρηση του στην Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός οτι ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με αξιώσεις είναι η αιχμη του δόρατος της κριτικής. Η Άννα Διαμαντοπούλου απο το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ τόνισε οτι ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε κερδίσει το 25% δηλαδή το 1/4 των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές και δεν δόθηκε ποτέ καθαρά η απάντηση στο ερώτημα γιατί έφυγε απο το κόμμα. Μάλιστα η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ έθεσε θέμα δημοσιοποίησης της επιστολής παραίτησης του Ανδρέα Λοβέρδου.

«Σας θυμίζω ότι εστάλη μία επιστολή η οποία δεν δόθηκε ποτέ στην δημοσιότητα. Νομίζω, πρέπει να δοθεί. Γιατί έφυγε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και γιατί πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δοθεί η επιστολή στη δημοσιότητα. Ο κόσμος δεν πιστεύει πια. Η πολιτική όλο και περισσότερο κατεβαίνει στα μάτια... Τέτοιου είδους συμπεριφορές δημιουργούν τέτοια προβλήματα και επιτείνουν αυτή την αίσθηση», ανέφερε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΙ 100,3 καυτηριάζοντας το γεγονός οτι ο Ανδρέας Λοβέρδος διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος με σύνθημα «Πάντα ΠΑΣΟΚ».

Το γάντι σήκωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος λίγες ώρες μετά απο τηλεοπτικό παράθυρο, τονίζοντας οτι οι λόγοι της αποχώρησης του είναι αμιγώς πολιτικοί και οτι ο ιδιος ανταλλάσσει επιχειρήματα και δεν καθυβρίζει, προειδοποιώντας μάλιστα τους παλιούς συνοδοιπόρους του οτι αν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, θα δωσει ο ίδιος την επιστολή στην δημοσιότητα.

«Όταν έφυγα το 2023 είχα συντάξει μία επιστολή την οποία του την έστειλα όχι διαδικτυακά. Άνθρωπος στο γραφείο του. Του είπα ότι εγώ δεν θα την δημοσιεύσω. Εάν θες, κάνε κι εσύ το ίδιο. Μην την δημοσιεύεις.Εκεί κατέγραψα γιατί φεύγω. Οι λόγοι είναι αμιγώς πολιτικοί. Εάν συνεχίσουν να με βρίζουν θα την δώσω στη δημοσιότητα», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην Ertnews.

Την απογοήτευση του για την κίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου εξέφρασε ο Παναγιώτης Δουδωνής, αλλοτε θερμός υποστηρικτής του στην κούρσα της ηγεσίας.

«Να σας πω τώρα κάτι μία παλιά μου σχέση μου είχε πει να μην λέω ποτέ 'για πάντα' γιατί κινδυνεύω να εξευτελιστώ. Ο κύριος Λοβέρδος είχε πει 'για πάντα ΠΑΣΟΚ' πολλές φορές και είχε πει ότι θα φύγει οριζοντίως από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε το να λέει κανείς "για πάντα ΠΑΣΟΚ" και μετά να κατεβαίνει με άλλο κόμμα μάλλον είναι αυτο-υπονομευτικό», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής στον Real fm.

O Μιχάλης Κατρίνης επανέλαβε τα περί πολιτικου αμοραλισμου: «Ένας άνθρωπος που διεκδικεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και φτάνει στο σημείο να προσχωρεί στον πολιτικό χώρο που είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, κρίνεται και κρίνεται και από τους ψηφοφόρους, αλλά και συνολικά τους Έλληνες πολίτες, όσον φορά στην αξιοπιστία του. Είναι μια απεχθής πολιτικά σε μένα και ακραία επίδειξη πολιτικού αμοραλισμού», δήλωσε ο Μιχαλης Κατρίνης στο Open.



Και ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ «κάρφωσε» με ανάρτησή του τον Ανδρέα Λοβέρδο: «Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική», σημειώνει ο Χάρης Δούκας.

