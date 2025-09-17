Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour. Μετά το πέρας της συνάντησης δεν έγιναν δηλώσεις.

FM George Gerapetritis meets tdy @GreeceMFA the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Taher Salem Al Baour



Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour pic.twitter.com/fCjiVHPukv September 17, 2025

Πηγή: skai.gr

