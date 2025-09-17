Λογαριασμός
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης

O Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour. Μετά το πέρας της συνάντησης δεν έγιναν δηλώσεις.

