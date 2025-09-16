Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» και στελέχη του κόμματος, ανακοινώνοντας την προσχώρησή τους στη γαλάζια παράταξη.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», σχολίασε από την πλευρά του ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

Τα υπόλοιπα στελέχη των «Δημοκρατών» είναι οι Μαρία Μηλίνη, Τατιάνα Δουβαρά, Παναγιώτης Κονσόλας, Γιάννης Βούρος.

Πηγή: skai.gr

