Λάβρος κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον, όπως ανέφερε, θα έπρεπε να έχει μηνύσει για "την σκευωρία Novartis", ήταν ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος που κατέθεσε για δεύτερη μέρα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στην δίκη για τους ψευδείς ισχυρισμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο κ. Λοβέρδος κατά την εξέταση του από την υπεράσπιση είπε ότι θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό υπεύθυνο για όσα ψεύδη είχαν πει οι τότε προστατευόμενοι μάρτυρες , αναφέροντας πως ο πρώην πρωθυπουργός ήταν "ο προστάτης του κατηγορούμενου Φιλίστορα Δεστεμπασίδη" που ως "Μάξιμος Σαράφης" είχε αναφερθεί σε δωροδοκίες της φαρμακοβιομηχανίας προς πολιτικά πρόσωπα.

Και στη σημερινή συνεδρίαση, από την οποία δεν έλειψαν στιγμές έντασης, ο πρώην υπουργός είπε ότι θεωρεί πως οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες λειτούργησαν με άμεσο δόλο και πως εν γνώση τους κατέθεσαν ψέματα για να εισπράξουν αμοιβές στις ΗΠΑ.

"Τα έχω μάθει από τον κ. Νίκο Μανιαδάκη. Σε εκείνον είχαν πει «δώσε Σαμάρα και Λοβέρδο» για να ταξιδέψεις με την οικογένεια σου" είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Αναφέρθηκε επίσης σε "συμμορία που τους κατεύθυνε" σε όλη αυτήν την επιχείρηση "κατασπίλωσης πολιτικών αντιπάλων" και επανέλαβε ότι το 2018 ήθελε να χτυπήσει στην Βουλή τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ένιωθε μίσος και γνώριζε πως είναι υπεύθυνος για "όσα αδιανόητα κατήγγειλαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες". Όπως ανέφερε:

"Είχα αποφασίσει να δείρω τον Τσίπρα μέσα στη Βουλή, αλλά οι συνεργάτες μου με έπεισαν να μη το κάνω γιατί θα ήταν η πολιτική μου καταστροφή. Αυτόν έπρεπε να μηνύσω κανονικά, αλλά είμαι πολιτικός εγώ! Δεν στέφομαι ποτέ κατά πολιτικών, δημοσιογράφων και δικαστών".

Απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχει διαφθορά στον χώρο της υγείας , ο πρώην υπουργός είπε πως "Σε αυτό το χώρο η διαφθορά βασιλεύει. Εμείς εκείνο το καιρό έπρεπε να διαχειριστούμε την πτωχευμένη Ελλάδα. 'Αμα μου λέγανε για Πικραμμένο, Σαμάρα, Βενιζέλο θα έλεγα ότι λένε ψεύδη. Αν τα έλεγαν για άλλους, θα έλεγα ότι λένε ψέματα διότι η φαρμακευτική δαπάνη μειώνεται. Σε εκείνη την περίοδο αυτά που κατήγγειλαν οι ψευδομάρτυρες ήταν αδιανόητα. Μέχρι να γίνει από εμένα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γινόταν χαμός. Εγώ πήγα να πάρω ένα φάρμακο και μου είπαν στο φαρμακείο "μην πληρώνεις, έχω το βιβλιάριο του πεθερού σου".

Με αφορμή αναφορά του μάρτυρα στον κ. Σταύρο Κοντονή, η Εισαγγελέας ζήτησε να κληθεί ως μάρτυρας ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναφερθεί στην υπόθεση της Novartis και στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

"Μας αναφέρατε ότι σας τηλεφώνησε ο κ. Κοντονής, ο οποίος έχει πει κάποιες αλήθειες και θα μπορούσε να φωτίσει κάποιες πλευρές της ιστορίας. Θα ζητήσω να κληθεί ο κ. Κοντονής" είπε η εισαγγελέας.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί για την κλήση του .

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

