Χατζηδάκης: Κάποιοι τάζουν - Εμείς μιλάμε με ειλικρίνεια

Ανάρτηση στο TikTok για την αύξηση του κατώτατου μισθού και όλων των μισθών κατ' επέκταση, έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα, στο πολιτικό δια ταύτα, τη σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους πολίτες.

Όπως αναλυτικά αναφέρει, «πάμε να δούμε μερικά στοιχεία και όποιος θέλει ας τα διαψεύσει!

* Ο κατώτατος μισθός από 650 ευρώ το 2019 ανεβαίνει τώρα στα 880 ευρώ.

* Με βάση τον κατώτατο μισθό του 2019, η αύξηση αυτή σε ετήσια βάση είναι 5 καθαροί παραπάνω μισθοί.

* Όπως ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 μισθοί. Σε δωδεκάμηνη βάση, ο νέος κατώτατος μισθός είναι 1.027 ευρώ και ο καθαρός 867 ευρώ.

* Για όσους εύλογα έχουν στο μυαλό τους την αύξηση του πληθωρισμού, αυτή, ναι, είναι 18,1% από το 2019 μέχρι και τον περασμένο μήνα. Ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι λίγο παραπάνω από το 35%, σχεδόν διπλάσια δηλαδή.

* Και στην Ευρώπη πού είμαστε; Από τις 22 χώρες που έχουν καθεστώς κατώτατου μισθού, είμαστε πια στην 11η θέση. Κι αν λάβουμε υπόψη και την αγοραστική δύναμη, είμαστε 13οι στους 22.

* Και κάτι ακόμα που νομίζω είναι πολύ σημαντικό: Φέτος, με βάση τη νέα νομοθεσία, για πρώτη φορά, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ανεβαίνουν μαζί με τον κατώτατο μισθό. Συνολικά, από το 2022 και μετά, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει σε ετήσια βάση παραπάνω από ένα μισθό. 1,3 μισθούς, για να είμαι ακριβής».

Εν κατακλείδι, «ναι, δεν έγιναν πλούσιοι ούτε οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ούτε οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Είναι όμως βέβαιο ότι η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει να εξαντλήσει τα όρια τόσο σε σχέση με τις αντοχές των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Όσο και σε σχέση με τις αντοχές του προϋπολογισμού στον δημόσιο τομέα.

Ξέρω, ξέρω, υπάρχουν και αυτοί που τάζουν πολύ περισσότερα. Για μας όμως είναι σημαντικό να μιλάμε με τη γλώσσα της ειλικρίνειας. Και να έχουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας!», καταλήγει ο Κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

