Εντάχθηκαν οι τροπολογίες Μπελέρη στο πρόγραμμα του ΕΛΚ για την στεγαστική κρίση

Στο σύνολο τους συμπεριελήφθησαν στο νέο κείμενο θέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη στέγαση (housing) οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη, για την ενίσχυση της νησιωτικότητας, των πολυμελών οικογενειών και της δημογραφίας ακριτικών περιοχών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, «το κείμενο θέσης του ΕΛΚ για τη στέγαση θα αποτελέσει τον πυρήνα της πολιτικής κατεύθυνσης για τη νέα ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και την οριζόντια διεκδίκηση αυτών των θέσεων σε όλες τις επιτροπές που στοχεύουν σε δράσεις για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ».

Συγκεκριμένα, «στο πρόγραμμα του ΕΛΚ για τη στέγαση επισημαίνεται ότι "η δημογραφία και η βιωσιμότητα των αγροτικών, νησιωτικών και ακριτικών περιοχών αποτελούν επίσης βασική προτεραιότητα", ενώ αναφέρεται και στην "προώθηση στοχευμένων έργων στέγασης στις αγροτικές, νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, καθώς και διασύνδεσης με τις πρωτεύουσες, τις μεγάλες πόλεις και τα αστικά κέντρα"».

Σε άλλο σημείο του κειμένου, «το ΕΛΚ προτρέπει "τα κράτη-μέλη να αναζητήσουν ευκαιρίες στην αγορά ενοικίασης ακινήτων σε αγορές υψηλής ζήτησης για επαγγελματίες, όπως είναι οι δάσκαλοι, γιατροί, νοσηλευτές και υπάλληλοι πολιτικής προστασίας».

Επιπλέον, «στηρίζει κίνητρα για την ανακαίνιση κατοικιών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και την προώθηση λύσεων που κινητροδοτούν θετικά τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν άδεια σπίτια στην αγορά».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το ΕΛΚ ζητά να διερευνηθούν οι δυνατότητες ακόμη και στοχευμένων φορολογικών κινήτρων για τα σπίτια που θα διατεθούν σε οικογένειες ή νέους».

«Η Ομάδα του ΕΛΚ ζητά συγκεκριμένο σχέδιο στέγασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, καθώς και ένα "Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την στήριξη των οικογενειών ευρύτερα, αλλά πιο συγκεκριμένα των μεγάλων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών και των οικογενειών σε ευάλωτες καταστάσεις"», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

