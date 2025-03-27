Τσάφος στη Βουλή: «Ήταν σοβαρό λάθος η ανάρτηση, γύρισα στη χώρα για βοηθήσω»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κάθε άλλο παρά θερμό ήταν το καλωσόρισμα στη Βουλή που επεφύλασσε το σώμα στον νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να ζητούν την παραίτησή του, λόγω παλαιότερων αναρτήσεών του περί «τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και τον ίδιο να ξεκαθαρίζει: «για την ανάρτηση έχω τοποθετηθεί. Ήταν σοβαρό λάθος και την έχω σβήσει».

«Σηκώνω έναν χάρτη και λέω ότι δεν είναι έτσι κι εσείς μου λέτε ότι συμφωνώ με τον χάρτη. Κάνω μια ανάρτηση 15 σημείων αποδομώντας ένα προς ένα τα σημεία της Τουρκίας κι εσείς μου λέτε ότι το υιοθετώ. Αυτά δεν είναι σοβαρή τοποθέτηση», είπε ο νέος Υφυπουργός, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί υποστήριξης από πλευράς του κ. Τσάφου, χάρτη τουρκικών διεκδικήσεων.

Είχαν προηγηθεί οι παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, με τον Δημήτρη Μάντζο να υποστηρίζει πως ο κ. Τσάφος δεν μπορεί να έχει το χαρτοφυλάκιο ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας.«Ποια είναι η θέσης σας για την Κύπρο, για τις ελληνοτουρκικής διαφορές και ποια είναι εκείνη που αναγνωρίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική; Να μας πείτε αν για εσάς αν η θέση του υφυπουργού είναι άλλη μια δουλειά ή αν είναι κάτι περισσότερο και έχετε ενσυναίσθηση του ρόλου σας», πρόσθεσε.

«Ζητάμε μαζί με τον άριστο Αρίστο Δοξιάδη να παραιτηθείτε. Δεν πιστεύετε την εθνική γραμμή της χώρας. Είστε εκεί για άλλο λόγο θα τον γράψει η ιστορία», κατήγγειλε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Μπάρκας με τον Κωνσταντίνο Χήτα από την Ελληνική Λύση να προσθέτει: «Δεν έχει την πολιτική ανδρεία να πείτε ότι παραιτούμαι. Είστε ο μοναδικός στην ιστορία όλης της Ελλάδα που έχει εκφράσει τέτοιες απόψεις και λέτε λάθος».

«Τι απόψεις έχετε; Αυτές που έχουν οι εργοδότες σας; Πάνε εκεί οι απόψεις σας με βάση αυτούς που σας πληρώνουν; Τι πολιτικό ήθος είναι αυτό;» υποστήριξε ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη να κατηγορεί την αντιπολίτευση για ανθρωποφαγία. «Είναι φανερό ότι κ. Τσάφος έχει ξεκαθαρίσει ότι υπηρετεί και πιστεύει πάγιες εθνικές θέσεις και δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με την κυπριακή κυβέρνηση σε μια σειρά τέτοιων ζητημάτων και δεν αμφισβητήθηκε ποτέ ο πατρωτισμός του», πρόσθεσε.

Παίρνοντας το λόγο, ο νέος Υφυπουργός αναφέρθηκε στη σταδιοδρομία του πριν την υπουργοποίησή του, ξεκαθαρίζοντας πως επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον. «Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Πήγα στην Αμερική και εργάστηκα εκεί. Το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία όταν οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν στα ύψη μίλησα και βρέθηκα με τον Πρωθυπουργό και μου είπε να γυρίσω. Και τα παράτησα όλα και γύρισα να βοηθήσω. Πιστεύω σε αυτή τη χώρα. Κάνουμε πολύ καλά πράγματα στην ενέργεια. Τα βλέπετε τα νέα. Βλέπετε το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών. Βλέπετε ότι πάμε στην Ευρώπη και οι απόψεις μας εισακούονται. Εγώ αυτό ήρθα να υπηρετήσω. Εθνικό συμφέρον είναι να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, στρατηγική ανεξαρτησία και χαμηλότερες τιμές για τους Έλληνες. Αυτό ήρθα να κάνω, αυτό θα συνεχίσω να κάνω», τόνισε ο ίδιος.

