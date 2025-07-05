Για «δημόσια ομολογία πολιτικής ενοχής» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή σημερινές δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, και σημειώνει ότι «οι μάσκες έχουν πέσει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τελούσε σε γνώση και πλήρη ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου».

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει στη δήλωση του:

«Ο κ. Μαρινάκης σήμερα παραδέχτηκε πως ο Πρωθυπουργός γνώριζε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι προχθές παρουσίαζαν τον κ. Μητσοτάκη ως ανήξερο και προσπαθούσαν με παραλογισμούς να εγκαλέσουν την αντιπολίτευση για το σκάνδαλο, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους.

Πλέον, υπάρχει δια στόματος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου δημόσια ομολογία πολιτικής ενοχής.

Οι μάσκες έχουν πέσει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τελούσε σε γνώση και πλήρη ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου.»

