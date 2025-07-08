Το «μυστήριο» με το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών δέκα χρόνια πριν

Του Αντώνη Αντζολετου

Ένα «μυστήριο» εξακολουθεί να καλύπτει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών το οποίο έλαβε χώρα δέκα χρόνια πριν και αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρακτικά υπάρχουν και αυτό προέκυψε από τις απαντήσεις που έδωσαν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Κωνσταντίνος Τασούλας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα που ζήτησαν τη δημοσιοποίησή τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η απάντηση των δυο προέδρων, πως είναι απόρρητα, φούντωσε τη φημολογία για το περιεχόμενό τους αναβιώνοντας τα πάθη εκείνης της εποχής. Έπειτα προέκυψαν και οι διαρροές που δημοσίευσε το in.gr αποτυπώνοντας σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό το κλίμα που υπήρχε μέσα στο προεδρικό Μέγαρο.

Το ερώτημα είναι πόσο αντιπροσωπευτικά είναι τα αποσπάσματα που υπάρχουν από τα καταγεγραμμένα πρακτικά. Έχει γίνει γνωστό πως οι πρακτικογράφοι μετά τις πρώτες αντεγκλήσεις των πολιτικών αρχηγών αποχώρησαν από την αίθουσα ύστερα από πρόταση του Σταύρου Θεοδωράκη. Οι πολιτικοί αρχηγοί συμφώνησαν. Επέστρεψαν; Κάποιες αναφορές λένε πως όχι, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να έμεινε μέσα ένα μαγνητόφωνο το οποίο συνέχισε να γράφει τους διαλόγους μεταξύ των αρχηγών.

Σε κάθε περίπτωση τα πρακτικά πρέπει να συνοδεύονται από ένα ηχητικό το οποίο πιστοποιεί την αυθεντικότητά τους. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σαφές πως υπάρχει στις θυρίδες της Ηρώδου Αττικού. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης δήλωσε πως ο ίδιος δεν έβαλε την υπογραφή του στα συγκεκριμένα πρακτικά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν αντίστοιχα και υπογραφές των πρακτικογράφων.

Το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών του 2015 διακόπηκε κάποιες στιγμές, καθώς παράλληλα γίνονταν διαπραγματεύσεις και με εξωτερικούς παράγοντες. Κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει επίσης αν το μαγνητόφωνο, που ενδεχομένως υπήρχε μέσα στην αίθουσα του προεδρικού, σταματούσε κατά διαστήματα να ηχογραφεί τις συνομιλίες. Υπήρχαν αρκετές παύσεις όπως και παρεμβάσεις με κορυφαία και πιο μεγάλη ίσως την παρουσία του Παναγιώτη Λαφαζάνη στο προεδρικό Μέγαρο, το τετ α τετ με τον Αλέξη Τσίπρα και το τηλεφώνημα που έγινε στον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως είχε αιφνιδιαστεί από την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε δημοψήφισμα τονίζοντας προς τον τότε πρωθυπουργό πως το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρό εστιάζοντας στο ερώτημα που θα θέσει προς τον ελληνικό λαό. Υπήρξε δέσμευση πως το ερώτημα του δημοψηφίσματος θα είναι αποκλειστικά και μόνο για την αποδοχή ή όχι της πρότασης Γιουνκέρ.

Το πρόγραμμα για την Ελλάδα έληγε στις 30 Ιουνίου. Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως διαμήνυσε προς τον Αλέξη Τσίπρα και συμφώνησαν ότι αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό να το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί προς τους Ευρωπαίους. Αυτό συμφώνησαν οι δυο τους - κατά τον κ. Παυλόπουλο - και το βράδυ πριν τη σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών.

Το αίτημα για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών προκάλεσε νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015 είναι ένα ζήτημα που ακόμα διχάζει τις δυο δυνάμεις. Από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα τονίζεται πως η δημοσιοποίηση των πρακτικών σβήνει κάθε σεναριολογία σχεδίου εξόδου από το ευρώ. Ο στόχος ήταν εξαρχής η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης μέχρι τέλους με τους θεσμούς προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών πως «είναι φιλότιμη η προσπάθεια κάποιων, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων μέσων ενημέρωσης, να ξεπλύνουν τον κ.Τσίπρα πολιτικά. Πραγματικά, είναι εντυπωσιακή, αλλά νομίζω ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Την ιστορική παγκοσμίου φήμης κωλοτούμπα δεν την έκανε εκείνη την ημέρα, την έκανε κάθε μέρα από τότε που έγινε πρωθυπουργός κάνοντας και ένα καλό στον τόπο, δείχνοντας ότι το μεγαλύτερο ανέκδοτο είναι το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς». Από τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν πως «φοβούνται ότι θα γίνει σε κατανοητό σε όλους, πως όταν κάποιοι φώναζαν ΄΄βάστα Σόιμπλέ΄΄, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με ειλικρινή πατριωτισμό έδιναν τη μάχη για τη σωτηρία της χώρας και μια βιώσιμη συμφωνία».

Πηγή: skai.gr

