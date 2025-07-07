«Το σύστημα Μητσοτάκη ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Κουράστηκε και κούρασε. Έξι χρόνια είναι αρκετά. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για τα 6 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ.

«Έξι χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έξι χρόνια χωρίς μεταρρυθμίσεις και παραγωγική ανασυγκρότηση. Έξι χρόνια κοινωνικές ανισότητες. Έξι χρόνια θεσμικές εκτροπές και σκάνδαλα. Έξι χρόνια υποβάθμιση του κύρους της χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι», αναφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.