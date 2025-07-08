Για τους λόγους που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα, καθώς και για την κυβερνητική εναλλακτική, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός Γιώργος Τσίπρας.

Αρχικά, έκανε λόγο για «στραβή πορεία» του νυν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, όπως είπε, με «το κόμμα που μπήκα πριν 20 χρόνια, πράγμα που αποτυπώνεται και από το πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος». «Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μέλλον σε αυτήν την ιστορία έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Η μεγάλη κρίση υπάρχει μετά τις εκλογές του 2023, αυτό είναι γνωστό. Αντί να δούμε τις αιτίες της κρίσης μας, μάλλον κάναμε τα πράγματα χειρότερα», όπως είπε.

Ερωτηθείς για το αν φεύγει από την πολιτική ή αν περιμένει κάτι, ο ίδιος απάντησε πως από την πολιτική δεν γίνεται να φύγει κανείς, συμπληρώνοντας ότι «μπορείς να είσαι και μόνος σου, αν δεν υπάρχει κανείς να σε εκφράζει». Απαντώντας μάλιστα για το ενδεχόμενο ένταξης σε άλλο κόμμα, ανέφερε ότι δεν το γνωρίζει ακόμα.

«Η Αντιπολίτευση έχει συνολικό πρόβλημα. Προφανώς όταν δεν εμπνέεις τον κόσμο και δεν μπορείς να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, έχεις πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Σε οποιαδήποτε χώρα της δυτικής Ευρώπης συνέβαιναν όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, πρώτον θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση. Δεύτερον, αν υπήρχε μια Αντιπολίτευση λίγο να μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο, θα είχε πέσει η κυβέρνηση».

«Να υπάρξουν νέα εγχειρήματα τώρα πριν τις εκλογές»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. «Η άμεση ανάγκη είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, που σημαίνει να εμφανιστεί μια Αντιπολίτευση ως πραγματική εναλλακτική, που σημαίνει να ψηφιστεί από τον κόσμο, ενώ η μακροπρόθεσμη ανάγκη είναι να εμφανιστεί κάτι καινούργιο που να μπορεί να χαράξει μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό».

«Ο Αλέξης Τσίπρας επειδή είναι από τους ανθρώπους εκείνους που χαίρουν εμπιστοσύνης από μεγάλο μέρος του προοδευτικού κόσμου, είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να προσφέρει, το έχω ξαναπεί. Η ιστορία όμως δεν ξαναγράφεται. Καλό είναι να υπάρξουν νέα εγχειρήματα τώρα, δηλαδή πριν τις εκλογές, που θα μπορούσαν να δώσουν μια εναλλακτική κυβερνητική λύση».

«Είναι ένας νέος άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι το 2019 το 32% που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πολύ μεγάλη ήττα. Είναι το μόνο κόμμα που κυβέρνησε με Μνημόνιο και δεν κατέρρευσε. Το τι πορεία ακολουθήθηκε μετά το 2019 είναι μια άλλη συζήτηση. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο να απευθυνθεί ξανά στην κοινωνία, όμως δεν είναι καθόλου εύκολο».

