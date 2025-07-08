Στη Λιβύη σήμερα ο Πλεύρης λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη

Mε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρχές της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού μεταβαίνει σήμερα στη Λιβύη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνοδεύοντας τον αρμόδιο επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ.

Η ευρωπαϊκή αποστολή περιλαμβάνει τους υπουργούς Εσωτερικών της Μάλτας και της Ιταλίας και θα φτάσει στη Λιβύη για συνομιλίες με αξιωματούχους της χώρας, τόσο από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, όσο και από την πλευρά του Χαφτάρ στη Βεγγάζη.

Στόχος της ευρωπαϊκής αποστολής είναι ο συντονισμός με τις τοπικές αρχές για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών, που έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο το τελευταίο διάστημα, αλλά και η βελτίωση των διαδικασιών.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίσκεψη στοχεύει όχι απλώς στην προβολή ισχύος, αλλά στην πραγματική διά χειρός συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, ώστε να ελεγχθούν οι ροές.

Επιπλέον, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή η αποστολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη διπλωματική και μεταναστευτική στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Λιβύη για τον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ελλάδας για την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού και την προστασία των συνόρων της Ε.Ε.

Η μεταναστευτική πίεση από τη Λιβύη προς την Κρήτη δεν είναι ένα νέο φαινόμενο αλλά εντείνεται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2023, οπότε και ξεκίνησαν να εμφανίζονται οι πρώτες ροές. Από έναν μέσο όρο 120 αφίξεων τον μήνα, οι αριθμοί αυξήθηκαν ραγδαία, φτάνοντας τους 528 τον Φεβρουάριο του 2024. Η χρονιά έκλεισε με μέσο όρο 400 αφίξεων μηνιαίως και συνολικά με 4.820 αφιχθέντες.

Η κλιμάκωση συνεχίστηκε το 2025, με τις αφίξεις να ανέρχονται ήδη σε 7.124 άτομα έως και τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού. Ιδιαίτερα ο Ιούνιος κατέγραψε νέο ρεκόρ με 2.564 αφίξεις σε έναν μήνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την, Κυριακή, σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ αφίξεων προσφύγων/μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης, με 959 άτομα να αποβιβάζονται μέσα σε μία ημέρα ενώ και χτες Δευτέρα εκατοντάδες ακόμη άτομα βρέθηκαν στο νησί.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τους 27 στα τέλη Ιουνίου, «οι παράνομες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται πλέον κατά 93% από τη Λιβύη».

Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης και της ασφυκτικής πίεσης στο νησί, με εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από τα τέλη Ιουνίου, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν πλέον σε διεθνή ύδατα, στα 12 ναυτικά μίλια από τις λιβυκές ακτές, προκειμένου να συνδράμουν ενεργητικά στην αποτροπή των ροών, αλλά η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

