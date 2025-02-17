Την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) θα επισκεφτεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενο από την Κοινοβουλευτική Τομεάρχη Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας, βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη, τον Κοινοβουλευτικό Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών Αναστάσιο Νικολαΐδη και τον Γραμματέα του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Κακλαμάνη.

Το κλιμάκιο θα συναντηθεί με το ΔΣ της ΡΑΣ προκειμένου να συζητήσει τη λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής, το πλαίσιο στο οποίο σήμερα επιτελεί το έργο της και θέματα που αφορούν στον έλεγχο της ασφάλειας του σιδηροδρόμου .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.