Κοινή δήλωση στήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη εξέδωσαν ο Παύλος Γεορουλάνος και ο Χάρης Δούκας, με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας, που κάνει λόγο για «νέο αντάρτικο στο ΠΑΣΟΚ».

Πιο αναλυτικά η κοινή δήλωση των δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ:

«Η εφημερίδα «Παραπολιτικά» μάς ζήτησε να γράψουμε ένα άρθρο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ ενόψει των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων. Ανταποκριθήκαμε, όπως κάνουμε πάντα σε αιτήματα εφημερίδων, μεταφέροντας σε κείμενο αυτά που είπαμε και στην πρόσφατη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Με έκπληξη σήμερα διαπιστώνουμε ότι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας εμπλέκονται με τα άρθρα μας, οι φωτογραφίες μας και πρωτοσέλιδος τίτλος «Νέο αντάρτικο στο ΠΑΣΟΚ».

Αυτό δημοσιογραφικά είναι unfair.

Διαβεβαιώνουμε όσους ονειρεύονται «διαφοροποιήσεις» και «αντάρτικα» ότι στο ΠΑΣΟΚ όλες και όλοι αγωνιζόμαστε για να μπορεί να νικήσει στις εκλογές και να αλλάξει τη χώρα. Κάθε προσπάθεια δημιουργίας εσωκομματικών μετώπων ανήκει απλά στη σφαίρα της φαντασίας».

Ανακοίνωση και από το ΠΑΣΟΚ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής διαψεύδει κατηγορηματικά τα ανυπόστατα και κατευθυνόμενα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας parapolitika.gr περί δήθεν εσωτερικής αναταραχής.

Είναι πλέον προφανές ότι η οργανωμένη αυτή επιχείρηση λάσπης δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την εκτεταμένη κρίση αξιοπιστίας των θεσμών.

Γνωρίζουμε ότι όσο εντείνουμε τον αγώνα για αλήθεια και δικαιοσύνη, τόσο θα κλιμακώνεται εναντίον μας η επίθεση των κέντρων παραπληροφόρησης και υπονόμευσης της προσπάθειάς μας, προκειμένου να προστατευθεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Όσοι νομίζουν ότι με κατασκευασμένα ψεύδη και συκοφαντίες μπορούν να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ, πλανώνται.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στις αρχές του για αλήθεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και δεν «παραπλανάται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.