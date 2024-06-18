Βράζει η «κεντροαριστερά», τρέχουν οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο χώρος της κεντροαριστεράς «βράζει». Σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν μπει σε περιδίνηση λίγα εικοσιτετράωρα μετά την 9η Ιουνίου. Οι ευρωεκλογές έχουν επιταχύνει τις εξελίξεις και όλοι πλέον περιμένουν το χρόνο που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα οδηγήσει το κόμμα του στις κάλπες.

Αυτό δεν αναμένεται να γίνει στο Πολιτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, αλλά στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στο τέλος του μήνα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν άφησε περιθώρια σε όσους έχουν σπεύσει να τον αμφισβητήσουν. Το κόμμα πλέον έχει χωριστεί στα δυο. Η εσωστρέφεια έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα του κινήματος και οι κάλπες είναι μονόδρομος. «Δεν θα δεχθώ ούτε ρεσάλτα ούτε τυχοδιωκτισμούς. Όλα θα γίνουν με σεβασμό στις καταστατικές μας διαδικασίες. Έχουμε όργανα και καταστατικό, δεν είμαστε ζούγκλα. Δεν θα επιστρέψουμε στις εποχές της διχόνοιας και της απαξίωσης, δεν θα το επιτρέψω», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε: «Μετά την Κεντρική Επιτροπή, όπου θα πάρουμε συλλογικές αποφάσεις, όποιος βγει με τοξικό λόγο και διχόνοια θα μείνει εκτός ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με το «όπλο» των διαγραφών περιέγραψε την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες κυρίως για τις ζυμώσεις που γίνονται από τους επίδοξους νέους αρχηγούς. Θα υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες ή θα προκριθεί μια ένωση δυνάμεων απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη;

Δύσκολη είναι η εξίσωση και στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη ημέρα της Διάσκεψης του Αλέξη Τσίπρα έμοιαζε με «reunion». Το κόμμα όπως ήταν πριν από ένα χρόνο βρέθηκε στο Ωδείο Αθηνών. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας έδωσε τα παρών, ενώ και η Νέα Αριστερά βρέθηκε για πρώτη φορά μαζί μετά από καιρό με τους πρώην συντρόφους της. Το κλίμα μεταξύ τους δεν ήταν εχθρικό και όλα έδειξαν χθες πως ο πρώην πρωθυπουργός κατάφερε να τους ενώσει.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρευρέθη στη συζήτηση που είχε ο πρώην πρωθυπουργός με τον Ζόραν Ζάεφ για τη Συμφωνία των Πρεσπών λόγω της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

Τα εσωκομματικά «μποφόρ» στην Κουμουνδούρου δεν λένε να κοπάσουν. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος με δήλωσή του κατήγγειλε πως ενημερώθηκε από τη βουλευτή Γιώτα Πούλου ότι η συνεργασία που είχε με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παύει να ισχύει με εντολή του Στέφανου Κασσελάκη. Συνέδεσε την απόλυσή του από επιστημονικό συνεργάτη με την πρόταση που έκανε για τη διενέργεια δημοψηφίσματος στον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προχωρήσει η συνεργασία στον προοδευτικό χώρο. Ο Στέφανος Κασσελάκης ερωτώμενος αρνήθηκε πως ήταν μια εκδικητική κίνηση και αναφέρθηκε στη γενικότερη ανανέωση που είναι σε εξέλιξη στο κόμμα. Από την Κουμουνδούρου τόνιζαν πως καταλάμβανε θέση επιστημονικού συνεργάτη χωρίς να έχει παράσχει ποτέ οποιοδήποτε έργο, με συνέπεια η βουλευτής με την οποία συνεργαζόταν να δυσκολεύεται στην άσκηση των καθηκόντων της. Τα πράγματα, πάντως δείχνουν να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Ραγκούσης είπε στον Ναύαρχο Βαγγέλη Αποστολάκη μπροστά στους παριστάμενους κατά το διάλλειμα της Διάσκεψης: «καλά βρε Βαγγέλη, είναι δυνατόν ο Κασσελάκης να απολύει τον Θεοχαρόπουλο επειδή είπε την πολιτική του άποψη;». Τότε βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να δήλωσε πως το πληροφορήθηκε και ο ίδιος από τον τύπο, με τον κ.Ραγκούση να του ανταπαντά πως «είναι ντροπή, είναι κατάντια και να του πεις ότι σου το είπα», εννοώντας να μεταφερθεί το μήνυμά του στον Στέφανο Κασσελάκη.

Το βλέμμα όλων σήμερα είναι στραμμένο στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο κλείσιμο της Διάσκεψης για τις απόψεις που θα εκφράσει για το μέλλον της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.